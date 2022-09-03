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Çanakkale'de feci kaza! Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

03.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'den yola çıkan tur otobüsü, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde devrildi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrilen otobüste 1 kişi hayatını kaybederken 54 kişi de yaralandı.

Çanakkale'de feci kaza! Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'nden Çanakkale'ye gelen tur otobüsü Çanakkale’nin Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. Özgür Ercan’ın idaresindeki 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü, Çanakkale istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs, kenarda bulunan su kanalına devrildi.

YOLCULARDAN BİRİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Cetinkaya hayatını kaybetti. 31 yaralı Ezine Devlet Hastanesine, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesine, 4 yaralı, Bayramiç Devlet Hastanesine, 4 yaralı ÇOMÜ Araştırma Hastanesine, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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VALİ AKTAŞ BİLGİ VERDİ

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da kaza sonrasında bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan yolcu bulunmadığını belirten Vali Aktaş, “Kocaeli’nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır. Otobüste toplamda 52 yolcu, 3 mürettebat bulunmakta. Kazada maalesef bir yolcumuz hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlar Çanakkale’de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde müsaade altındalar. Kazada ağır yaralanan hastamız bulunamamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çanakkale
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