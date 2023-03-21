HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyaset sorumluluklar üzerinden yapıldığında topluma faydası olur

Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyaset sorumluluklar üzerinden yapıldığında topluma faydası olur

21.03.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında sorun olup olmadığı yönündeki bir soruya da yanıt verdi. Hem İmamoğlu hem de kendisinin İstanbul halkına karşı sorumlulukları olduğun kaydeden Kaftancıoğlu, "Siyaset kişisel duygular üzerinden değil, sorumluluklar üzerinden yapıldığında topluma faydası olur." ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyaset sorumluluklar üzerinden yapıldığında topluma faydası olur

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında sorun olduğu iddialarına da yanıt verdi.

"HEP BİR BUZ VARDIR DENİR"

Candaş Tolga Işık'ın "Ben bunu Ekrem İmamoğlu'na da sordum size de soruyorum. CHP magazininde hep bu vardır hep konuşulur. Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu birbirinden çok haz etmez aralarında hep bir buz vardır denir. Bunlar ara ara haber de oluyor. Siz gerçekten birbirinizden çok hoşlanan iki insan değil misiniz? CHP olmasa teşkilat olmasa çok da bir araya gelmeyecek iki insan mısınız siz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

1557638182668-ekrem

"SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

"Bizim Ekrem Bey’le sorundan ziyade sorumluluklarımız var. Ekrem Bey’in de benim de İstanbul halkına karşı sorumluluklarımız var. Onun belediye başkanı benim il başkanı olarak sorumluluklarımız var. Partimize karşı sorumluluklarımız var. Yeni tariflenen süreçle birlikte Ekrem Bey'in ayrıca 85 milyona karşı sorumlukları olacak. Dolayısıyla siyaset kişisel duygular üzerinden değil, sorumluluklar üzerinden yapıldığında topluma faydası olur. Ekrem Bey de ben de
eksiksiz şekilde sorumluluklarımızı yerimize getirmeye çalışıyoruz."

canan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK kararını verdi! İşte aday olabilecek isimlerYSK kararını verdi! İşte aday olabilecek isimler
Bak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririmBak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririm
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'
Anahtar Kelimeler:
CHP Canan Kaftancıoğlu

En Çok Okunan Haberler

İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik

İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Kılıçdaroğlu 'Söz veriyorum' diyerek duyurdu

Kılıçdaroğlu 'Söz veriyorum' diyerek duyurdu

İşkence edip kayda aldılar! 'Üstüme limon sürdüler'

İşkence edip kayda aldılar! 'Üstüme limon sürdüler'

Sütyensiz giydiği gömleğinin önünü açtı! Beğeni yağdı

Sütyensiz giydiği gömleğinin önünü açtı! Beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylık başvurusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylık başvurusu!

İlginizi Çekebilir

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.