Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyaset sorumluluklar üzerinden yapıldığında topluma faydası olur

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında sorun olduğu iddialarına da yanıt verdi.

"HEP BİR BUZ VARDIR DENİR"

Candaş Tolga Işık'ın "Ben bunu Ekrem İmamoğlu'na da sordum size de soruyorum. CHP magazininde hep bu vardır hep konuşulur. Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu birbirinden çok haz etmez aralarında hep bir buz vardır denir. Bunlar ara ara haber de oluyor. Siz gerçekten birbirinizden çok hoşlanan iki insan değil misiniz? CHP olmasa teşkilat olmasa çok da bir araya gelmeyecek iki insan mısınız siz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

"Bizim Ekrem Bey’le sorundan ziyade sorumluluklarımız var. Ekrem Bey’in de benim de İstanbul halkına karşı sorumluluklarımız var. Onun belediye başkanı benim il başkanı olarak sorumluluklarımız var. Partimize karşı sorumluluklarımız var. Yeni tariflenen süreçle birlikte Ekrem Bey'in ayrıca 85 milyona karşı sorumlukları olacak. Dolayısıyla siyaset kişisel duygular üzerinden değil, sorumluluklar üzerinden yapıldığında topluma faydası olur. Ekrem Bey de ben de

eksiksiz şekilde sorumluluklarımızı yerimize getirmeye çalışıyoruz."





