Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı olay oldu! Bakan Gül ve Selçuk tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşıma imza attı.
Kaftancıoğlu, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cansız bedeni Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafını kullandı.
Kaftancıoğlu'nun paylaşımının altına gelen yorumlarda Kaftancıoğlu, vicdansızlıkla eleştirildi.
Tepki gösterenler arasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da vardı.
Bazı kullanıcılar ise Kaftancıoğlu'nun paylaşımına destek verdi.