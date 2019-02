Canan Karatay: Ersun Yanal'a 'futbolculara her gün 1 kuzu yedirin' dedim

Prof. Dr. Canan Karatay, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ile görüştüğünü ve kendisine tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti. Habertürk TV’de Enine Boyuna programına katılan Karatay, Fenerbahçe yönetiminin Fenerbahçeli futbolculara her gün kuzu eti yedirmesi gerektiğini ifade etti.

“HER GÜN BİR KUZU KESİP YEDİRİN”

Fenerbahçeli futbolculara her gün bir kuzu yedirilmesi gerektiğini ifade eden Karatay, "Fenerbahçeli futbolculara makarna ve ekmeğin yasaklanmasını istedim, ‘her gün bir kuzu kesin verin futbolculara, kim tutabilir onları sahada bir görün’ dedim. Tenisçiler maçlarda 4 saatten fazla mücadele ediyor. Bu enerjiyi nereden alıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yok, ekmek yemiyorlar. Et yiyorlar ama etin kendi yağıyla pişirilmiş olanı, yumurta yiyorlar, beslenmeleri enerjiye dönük, yapay enerji almıyorlar. Koskoca Fenerbahçe, oyuncularına her gün bir kuzu kesip yediremiyor mu? Eşim de, ben de koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bazen gol atınca eşimle birlikte sevinçle büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.