Canan Karatay: Ersun Yanal'a 'futbolculara her gün 1 kuzu yedirin' dedim

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 03.02.2019 15:23 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Canan Karatay, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'la görüştüğünü belirterek, "Fenerbahçeli futbolculara makarna ve ekmeğin yasaklanmasını istedim. 'Her gün bir kuzu kesin verin futbolculara, kim tutabilir onları sahada bir görün' dedim" ifadelerini kullandı.

Canan Karatay: Ersun Yanal'a 'futbolculara her gün 1 kuzu yedirin' dedim

Prof. Dr. Canan Karatay, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ile görüştüğünü ve kendisine tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti. Habertürk TV’de Enine Boyuna programına katılan Karatay, Fenerbahçe yönetiminin Fenerbahçeli futbolculara her gün kuzu eti yedirmesi gerektiğini ifade etti.

“75 YAŞINDAYIM, FENERBAHÇE BENİ VEREM ETTİ”
Fenerbahçe Teknik Direkörü Ersun Yanal ile görüştüğünü belirten Karatay, "Bir taraftar olarak Fenerbahçe’nin içerisinde bulunduğu durum bir Fenerbahçe klasiği. Ersun Yanal bey ile de görüşünce söyledim, futbolculara makarna yedirmesinler. Makarnayla sporcu beslenmez. Fenerbahçeli futbolcular iyi çocuklar, atletler, hırslılar ama karbonhidrat ile beslendikleri için o enerji 45 dakika yetiyor. Ondan sonra ikinci yarı enerji kalmıyor ondan sonra da Volkan oynuyor. Biz eşimle maçı izlerken uzatmalar bitine kadar birbirimizi tutarız. En sevdiğimiz, bizim birlikte büyüdüğüm Lefter der ki karbonhidrat sporcunun zehiridir, açıp hayatını okusunlar. Burada verem oldum, 75 yaşına gelmişim hala küme düşeceğiz diye uğraşıyoruz" dedi.

“HER GÜN BİR KUZU KESİP YEDİRİN”
Fenerbahçeli futbolculara her gün bir kuzu yedirilmesi gerektiğini ifade eden Karatay, "Fenerbahçeli futbolculara makarna ve ekmeğin yasaklanmasını istedim, ‘her gün bir kuzu kesin verin futbolculara, kim tutabilir onları sahada bir görün’ dedim. Tenisçiler maçlarda 4 saatten fazla mücadele ediyor. Bu enerjiyi nereden alıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yok, ekmek yemiyorlar. Et yiyorlar ama etin kendi yağıyla pişirilmiş olanı, yumurta yiyorlar, beslenmeleri enerjiye dönük, yapay enerji almıyorlar. Koskoca Fenerbahçe, oyuncularına her gün bir kuzu kesip yediremiyor mu? Eşim de, ben de koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bazen gol atınca eşimle birlikte sevinçle büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay Fenerbahçe Ersun Yanal

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