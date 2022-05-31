Canan Karatay’ın gençliği görenleri şaşırttı! 22 yaşındaki hali olay oldu

Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer verdiği sağlık tavsiyeleri ile değil gençlik fotoğraflarıyla gündemde. Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın yıllar önceki hali görenleri oldukça çok şaşırtıyor.

CANAN KARATAY'IN GENÇLİĞİ

Geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın yaklaşık 60 yıl önce çektirdiği fotoğrafı, şimdilerde sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafın çekildiği yıllarda 22 yaşında olduğunu söyleyen Canan Karatay’ın gençlik hallerine birbirinden farklı yorumlar geldi.

Kimi Canan Karatay’ın bakışlarına atıfta bulunarak, “hiç değişmemiş, o zamanda aynıymış” yorumunu yaparken kimileri ise zamanın Prof. Dr. Canan Karatay’a acımasız davrandığını belirten yorumlarda bulundu.





