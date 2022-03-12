Canan Karatay kesin konuştu: Kesinlikle kilo vereceksiniz!

Diyet yapmakta zorlanan birçok kişi nasıl kilo vereceğini araştırıyor. Ünlü Doktor Canan Karatay diyet yapmadan da kilo vermenin mümkün olduğunu açıkladı. Uyurken bile kilo vermeniz mümkün diyen Canan Karatay'ın önerileri şu şekilde...

CANAN KARATAY'IN 3 ÖNERİSİ...

"Kilo vermek sadece yemekle olmuyor, uyurken de kilo vermeniz mümkün" sözleriyle ilgi gören Prof. Dr. Canan Karatay, yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormonun, yağları yaktığını belirtti. Bu hormon depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli enerjiyi sağlıyor.

Hormon sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılanıyor. Ancak bu salınımın gerçekleşmesi için akşam saat 8'den sonra yemek yenmemesi gerekiyor. Yemek yemenin insilün salgılayarak yağları depo ettiğini söyleyen Karatay,

"Leptin yediklerinizi enerjiye çevirir. Bu hormon en çok saat 2 ile 4 arası salgılanıyor" dedi. Yani akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yenmez ise gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve kalçalar ile göbekteki yağları yakıyor.



