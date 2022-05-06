Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle gündemden düşmüyor. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, hastalıklara karşı her zaman doğal yöntemleri öneriyor. Bazı önerileri tartışmalı olsa da gündemden düşmeyen Karatay, bu sefer Omega-3 içeren besinleri önerdi.

Canan Karatay, "Omega-3 yağları büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olurlar." Diyerek omega-3 içeren besinlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" kitabında doğal Omega-3 içeren besinleri tavsiye ediyor.

CANAN KARATAY'A GÖRE OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

Ketentohumu

Semizotu

Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri

OMEGA-3'ÜN FAYDALARI

Tüp-2 diyabet hastalığını önler ve tedavisini kolaylaştırır

Damar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler

Kilo alma ve obeziteyi önler

İleri yaşlarda görülen vücut ağrılarını önler



