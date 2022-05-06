HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

06.05.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle sağlıklı beslenmek isteyenlere yol gösteriyor. Kelle paça çorbasının faydalarını saymakla bitiremeyen Canan Karatay, ısrarla doğal beslenmenin önemini vurguluyor. Yemeyeceğiniz hiçbir şeyi vücudunuza da sürmeyin diyen Canan Karatay bu sefer Omega-3 içeren besinlerle ilgili konuştu.

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle gündemden düşmüyor. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, hastalıklara karşı her zaman doğal yöntemleri öneriyor. Bazı önerileri tartışmalı olsa da gündemden düşmeyen Karatay, bu sefer Omega-3 içeren besinleri önerdi.

iStock-475776416

Canan Karatay, "Omega-3 yağları büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olurlar." Diyerek omega-3 içeren besinlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" kitabında doğal Omega-3 içeren besinleri tavsiye ediyor.

CANAN KARATAY'A GÖRE OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

  • Ketentohumu
  • Semizotu
  • Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri
Omega-3 açısından zengin tek bitki! Yaşlanmayı geciktirir, kronik hastalıklara karşı korur...Omega-3 açısından zengin tek bitki! Yaşlanmayı geciktirir, kronik hastalıklara karşı korur...

OMEGA-3'ÜN FAYDALARI

  • Tüp-2 diyabet hastalığını önler ve tedavisini kolaylaştırır
  • Damar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler
  • Kilo alma ve obeziteyi önler
  • İleri yaşlarda görülen vücut ağrılarını önler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omega-3 açısından zengin tek bitki!Omega-3 açısından zengin tek bitki!
'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük''Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'
Seyir halindeki gemide kaybolan kaptan, 2,5 gün sonra bulunduSeyir halindeki gemide kaybolan kaptan, 2,5 gün sonra bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Özdağ; Meclis önüne geldi, İçişleri Bakanlığına yürümek istiyor

Özdağ; Meclis önüne geldi, İçişleri Bakanlığına yürümek istiyor

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

İlginizi Çekebilir

Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.