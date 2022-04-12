HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Omega-3 açısından zengin tek bitki! Yaşlanmayı geciktirir, kronik hastalıklara karşı korur...

Omega-3 açısından zengin tek bitki! Yaşlanmayı geciktirir, kronik hastalıklara karşı korur...

12.04.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semizotu omega-3 bakımından oldukça zengin tek yeşil yapraklı sebzedir. Semizotu Çinko, demir, potasyum, manganez, bakır, magnezyum, kalsiyum mineralleri içerir. Mükemmel bir A ve C vitaminleri kaynağıdır. B-kompleks vitaminlerinden zengindir Güçlü antioksidan bileşikler içerir. Semizotu kalori oranı oldukça düşük ancak lif bakımından oldukça yüksek bir sebze olduğundan kilo vermek isteyenler için önemli bir gıdadır.

Omega-3 açısından zengin tek bitki! Yaşlanmayı geciktirir, kronik hastalıklara karşı korur...

Semizotu hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilen tarlalarda ve çimenlerde doğal olarak yetişen yenilebilir bir ottur. Semizotu, salatalarda kullanılabilir, çorbası ve yemeği yapılabilir. Semizotu oldukça düşük kaloriye sahip olmasına rağmen besleyiciliği oldukça yüksektir.

BİTKİSEL OMEGA-3 KAYNAĞI

Semizotu, omega-3 yağ asitlerinin bir türü olan Alfa-linolenik asit (ALA) açısından zengindir. ALA, balık yağında bulunan omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA ile aynı faydalara sahip olmasa da alfa-linolenik asidin, normal kalp ritmini ve pompalamayı korumaya yardımcı olarak kalp hastalığı riskini azalttığı düşünülmektedir.

KANSERİ ÖNLER

Semizotunun içeriğinde bulunan yüksek miktardaki A ve C vitaminleri antioksidan görevi görerek özellikle akciğer ve ağız kanserini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca sebzeye kendine özgü rengini veren betalin pigment grubu, serbest radikallerin sağlıklı hücrelerde mutasyonlara neden olmasını ve böylece kanserin gelişmesini engeller.

CİLDİN YAŞLANMASINI GECİKTİRİR

Semizotu, C vitamininden zengin içeriğiyle kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur ve güneş ışığı, sigara, çevre kirliliği gibi unsurların neden olduğu serbest radikallerin olumsuz etkilerinden cildi korur.

iStock-1052363906

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Semizotu, vücudun A vitaminine dönüştürdüğü bir antioksidan olan beta-karoten içerir. A vitamini, gözün dış kaplaması olan korneayı koruyarak görmede çok önemli bir rol oynar. Araştırmalar, A vitamini açısından zengin diyetlerin, katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskinin azalmasıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir.

iStock-121318811

KRONİK HASTALIKLARA KARŞI KORUR

Semizotu, antioksidan özellik gösteren A, C, E vitaminlerinden, glutatyon ve betalainden zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olur. Düzenli olarak semizotu tüketmek, oksidatif stresin neden olduğu kalp hastalığı, kanser, diyabet, demans gibi kronik hastalıkların gelişme riskini azaltabilir.

UYKUYA DALMAYI KOLAYLAŞTIRIR

Semizotu, uykuya dalmaya yardımcı olabilecek bir hormon olan melatonin içerir. Bununla birlikte, melatoninin kulak çınlamasını, asit reflü semptomlarını, migren ataklarını hafifletme ve göz sağlığını destekleme gibi birçok faydası vardır.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Semizotu, içeriğinde betalainler ve potasyum sayesinde kalp sağlığını desteler. Betalainler, ‘’kötü’’ LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürerek; potasyum ise kan basıncını dengeleyerek kalp hastalıklarının gelişme riskini azaltır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oruç tutarken kilo vermenin yöntemleri! Örnek menülerOruç tutarken kilo vermenin yöntemleri! Örnek menüler
Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı! Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!
Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Korkunç mesajlar! Karar sonrası hayatı kabusa döndü

Korkunç mesajlar! Karar sonrası hayatı kabusa döndü

İlginizi Çekebilir

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.