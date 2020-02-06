Candan Erçetin'den sevgilisine şaşırtan hediye

Snob Magazin'in özel haberine göre; Yılın belirli dönemlerinde Lüleburgaz'ın Ayvalı Köyü'ndeki çiftliğinde yaşayan Candan Erçetin, 26 yıllık hayat arkadaşı Hakan Karahan'a doğum günü hediyesi olarak iki tane keçi aldı.

Şaşırtan 60. yaş günü hediyesi!Hayvanları çok seven Hakan Karahan'ın, Erçetin'in bu hediyesi sonrası oldukça mutlu olduğu öğrenildi. Şaşırtan 60. yaş günü hediyesi!Lüleburgaz'daki çiftliklerinde organik tarımla domates ve salatalık yetiştiren Candan Erçetin'in mahsulleriyle kışlık domates ve turşu da yaptığı da biliniyor.

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Hakan Karahan, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısıdır ve yapmış olduğu bazı çalışmalarında gerçek ismi yerine Sinan ismini kullanmaktadır. Liseyi Robert Kolej'de, üniversite eğitimini de University of Miami'de işletme üzerine tamamlamıştır.

