Caner Çalışır'ın vefatı, Survivor Cemal Can'ın sözlerini akıllara getirdi! Gözyaşlarına boğulmuştu

Cemal Can Cansever, Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız gibi ünlü isimlerin yakın arkadaşı olan fenomen Caner Çalışır, bugün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Çalışır'ın ani ölümü ise akıllara uğurlu kolyesi kopan Cemal Can'ın sözlerini getirdi.

Survivor 2020'nin popüler yarışmacılarından Cemal Can, geçtiğimiz hafta bir oyunda boynundaki kolyesinin kopmasıyla gözyaşlarına boğulmuştu.

Cemal Can'ın yıllardır boynundan çıkarmadığı kolyesi için "Manevi değeri çok yüksek. Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" sözleri dikkat çekmişti.

Cemal Can'ın kolyesini ise Doktor Metin Kuş tamir etmişti.



Bu olayın ardından Caner Çalışır'ın ölüm haberini alan sosyal medya kullanıcıları "Cemal arkadaşının ölümünü hissetti" diye paylaşımlar yapmaya başladı. İkilinin bu olayı ise Twitter'da birinci sırada gündem oldu.