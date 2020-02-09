Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' cezası çıktı! Müge Boz'dan tepki çeken açıklama

İstanbul Bebek'te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.

2 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

MÜGE BOZ: YANLIŞ ANLAMA

Konuyla ilgili Erdeniz'in oyuncu eşi Müge Boz bir video çekti ve açıklama yaptı. " Sadece tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir dava olduğunu bilmenizi istiyoruz" diyen Müge Boz'un açıklaması şöyle:

"Caner’le olan ilişkimizi en başından beri tüm samimiyetiyle sizlerle buradan paylaştım. O nedenle çok sevdiğim eşim hakkında medyada yer alan yargı kararı haberleriyle ilgili açıklamamızı da buradan yapmaya karar verdik. 4 sene öncesinde tamamen yanlış anlaşılmadan ötürü açılan bu davada yaşanan olayları dava tutanaklarındaki şekliyle Caner sizlere anlattı. Avukatımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda ben de elimden geldiğince karar sürecinde yaşananları anlattım. Bu olay benim ailemde yaşanan bir olay olduğu için, benim aile kavramımda ne olursa olsun her koşulda aileme destek olmak vardır. Bu sebeple, geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner’in yanındayım."