MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' cezası çıktı! Müge Boz'dan tepki çeken açıklama

Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' cezası çıktı! Müge Boz'dan tepki çeken açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 09:13 | Son Güncelleme

Basketbolcu Caner Erdeniz, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili Erdeniz'in oyuncu eşi Müge Boz sosyal medyada bir açıklama yaptı ve eşini korudu. Bu açıklama sosyal medyada tepki çekti.

Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' cezası çıktı! Müge Boz'dan tepki çeken açıklama

İstanbul Bebek'te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.

2 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

MÜGE BOZ: YANLIŞ ANLAMA

Konuyla ilgili Erdeniz'in oyuncu eşi Müge Boz bir video çekti ve açıklama yaptı. " Sadece tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir dava olduğunu bilmenizi istiyoruz" diyen Müge Boz'un açıklaması şöyle:

Müge Boz'un eşi Basketbolcu Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezasıMüge Boz'un eşi Basketbolcu Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası

"Caner’le olan ilişkimizi en başından beri tüm samimiyetiyle sizlerle buradan paylaştım. O nedenle çok sevdiğim eşim hakkında medyada yer alan yargı kararı haberleriyle ilgili açıklamamızı da buradan yapmaya karar verdik. 4 sene öncesinde tamamen yanlış anlaşılmadan ötürü açılan bu davada yaşanan olayları dava tutanaklarındaki şekliyle Caner sizlere anlattı. Avukatımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda ben de elimden geldiğince karar sürecinde yaşananları anlattım. Bu olay benim ailemde yaşanan bir olay olduğu için, benim aile kavramımda ne olursa olsun her koşulda aileme destek olmak vardır. Bu sebeple, geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner’in yanındayım."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Caner’le olan ilişkimizi en başından beri tüm samimiyetiyle sizlerle burdan paylaştım. O nedenle çok sevdiğim eşim hakkında medyada yer alan yargı kararı haberleriyle ilgili açıklamamızı da burdan yapmaya karar verdik. 4 sene öncesinde tamamen yanlış anlaşılmadan ötürü açılan bu davada yaşanan olayları dava tutanaklarındaki şekliyle Caner sizlere anlattı. Avukatımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda ben de elimden geldiğince karar sürecinde yaşananları anlattım. Bu olay benim ailemde yaşanan bir olay olduğu için, benim aile kavramımda ne olursa olsun her koşulda aileme destek olmak vardır. Bu sebeple, geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner’in yanındayım. ( we’re #paradisefamilymc ) Bu süreçte hepinize ilginiz ve desteğiniz için ayrıca teşekkürler. ????????

Müge Boz (@mugeboz)'in paylaştığı bir gönderi ()

CANER ERDENİZ: OMZUNA DOKUNDUM

Caner Erdeniz ise açıklamasında "Bir kız arkadaşımı gördüğümü sandım yanına gittim omzuna dokundum ve o olmadığını gördüm geri dönüp gittim. 2 hafta sonra karakoldan aradılar ve şok oldum" dedi.

Müge Boz eşinin bu açıklamasının üzerine ise şunları söyledi: "Mahkemeler omuza dokunmayı; vücut dokunulmazlığının ihlali olarak değerlendirmiş."

Boz'un bu açıklaması bazı kadınları ise kızdırdı. Türkiye'de kadına şiddet ve istismarın gündemde olduğu bu zamanlarda kadını suçlayan bu bakış açısına eleştiri yağdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu!Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caner erdeniz, Caner Erdeniz müge boz, Müge Boz,

En Çok Okunan Haberler

Giydiği elbise sosyal medyayı salladı

Giydiği elbise sosyal medyayı salladı

ABD'den flaş Libya açıklaması: Operasyona hazırlanıyorlar

ABD'den flaş Libya açıklaması: Operasyona hazırlanıyorlar

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

Yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Mustafa Akıncı'ya art arda sert tepkiler

Mustafa Akıncı'ya art arda sert tepkiler

Doğu Akdeniz'de Fransız-Rum ittifakı!

Doğu Akdeniz'de Fransız-Rum ittifakı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
abi valla bu mahkemeler beynimi yaktilar. adam oldurmedikce ceza almiyorsun bazende oldursende ceza almiyorsun. bunun disinda serbestsin. paran varsa hersey serbest bunuda anladim.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irmak Atuk umreye gitti! Annesi paylaştı

Ünlü model evlilik yıl dönümünde umreye gitti!

Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Superman 2' sorusu zorladı

Bu soru zorladı! 125 bin TL gitti

Oscar Ödüllerinde Azınlıklar Neden Gözardı Edildi?

Oscar Ödüllerinde Azınlıklar Neden Gözardı Edildi?

Anadolu Ateşi Fransa'da Yandı

Anadolu Ateşi Fransa'da Yandı

Defne Samyeli'ye Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı soruldu!

Defne Samyeli'ye Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı soruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.