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Caner Toygar yıllar sonra Armağan Çağlayan'a itiraf etti! Kafasında bardak kırmasının nedeni...

06.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik programıyla hafızalara Caner Toygar, magazinden düşmüyor. Şu sıralar bir televizyon kanalında muhabirlik yapan ve sağlık problemleriyle gündem olan Toygar, Armağan Çağlayan'a konuk olarak, hakkında yanlış bilinenleri açıkladı. Caner Toygar, kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin sebebini de ilk kez açıkladı.

Armağan Çağlayan'ın Youtube programının yeni konuğu reality şovlarla hayatımıza giren Caner Toygar oldu. 2000'li yılların başına ekrana gelen 'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla tüm Türkiye tarafından tanınır hale gelen Toygar, dönem dönem hakkında çıkan haberlerle gündeme geliyor.

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Son olarak beyninde kitle olduğu şüphesiyle mr çektiren ünlü isim, sevenlerini endişelendirmişti. Şimdilerde Esra Erol'la birlikte çalışan Toygar, hakkında yanlış bilinen olayları Armağan Çağlayan'a açıkladı.

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Kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin aslını yıllar sonra açıklayan Toygar, reklam iddialarına son noktayı koydu.

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2000'li yıllarda program program gezen Toygar, programda aşk yaşadığı Tülin'le ayrıldıktan sonra Gülben Ergen'in programına katılıp kafasında bardak kırmıştı.

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Toygar o günü şöyle anlattı;

"KEŞKE VURMASAYDIM"

"Gülben Ergen'in programında beni günlerce aradılar. Ben dedim ki, 'İyi değilim. Programa çıkmak istemiyorum. Biliyorum tatsızlık çıkacak. 3 ay aradılar. En son dedim ki Tülin'i yayına almayacaksanız ben geleceğim. Asla Tülin'i bağlamayacağız dediler... Zaten o dönem psikolojim bozuk. Biraz konuştuktan sonra Tülin'i bağladılar. Tülin de o dönem sürekli yalan-doğru bir şeyler anlatıyordu. Yayına bağlanınca yine bir şeyler söyledi. Ben de sinirlendim. O an Gülben Hanım, 'Al su iç' dedi. Keşke onu yapmasaymış. Bardağı aldım, vurdum... Keşke vurmasaydım.

O dönem insanlar, para aldı, reklam aldı. Zaten en iyi programlara çıkıyorum. Niye reklam yapayım. Öyle oldu. Pişmanım..." dedi.

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