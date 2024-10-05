Cani katil Semih Çelik'in İkbal Uzuner için geçen yıl çektiği video ortaya çıktı! Katliam göz göre göre gelmiş: 'Bugün seni oraya öldürmeye gelmiştim'

Türkiye dün yaşanan kan dondurucu bir vahşetle adeta sarsıldı. Semih Çelik ismindeki cani katil Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i feci şekilde öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan aşağı atlayarak intihar etti. Çelik'in daha önceden 5 defa hastaneye yattığı, psikolojik problemleri olduğu ve İkbal Uzuner'i defalarca kez rahatsız ettiği ortaya çıkmıştı. İşlediği katliam sırasında madde etkisi altında olduğu öğrenilen Semih Çelik'in geçtiğimiz sene İkbal Uzuner için çektiği bir videoya Ekol Tv ulaştı.

KATLİAM 'GELİYORUM' DEMİŞ...

Cani katil Semih Çelik'in çektiği videoda söylediği ifadeler duyanların adeta tüylerini ürpertici cinsten...

Çelik'in o videoda İkbal Uzuner için söyledikleri şu şekilde:

"İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış olduğun korkuların için özür diliyorum. Bunun için senden çok özür dilerim. Ama güzeldi benim her şey korkmana ya da endişe etmene gerek kalmayacak.

"BU HAYATTAN ÇIKARKEN CAN ALMAK İSTİYORUM"

Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Bugün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum.

"KALBİNİ ÇIKARTMAK, GÖZLERİNİ..."

Ve bu yüzden bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Biliyorsun zaten oralarını! Bekledim. Apartmanın altında bekledim, takip ettim. Normalde normal bir gün yaşasaydın ölmüş olacaktın fakat tanrı o kadar fazla yardım etti ki, iyi ki olmadı böyle bir şey! Ve vazgeçtim. Seni öldürürsem kendi cehennemimi yaratmış olacağım. Diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Canlı bir insan olarak… O yüzden tek başıma gidiyorum hiç kimseyi öldürmeden…"