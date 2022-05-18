HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Canım benim' sözü sinir krizi geçirtti! "İmdat sapık var"

'Canım benim' sözü sinir krizi geçirtti! "İmdat sapık var"

18.05.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Evinde beslediği kediler nedeniyle komşusunun laf atmalarına ve uygunsuz hareketlerine maruz kaldığını iddia eden kadın jandarmaya şikayette bulundu. Komşusunun “Canım benim” dediği kadın "imdat sapık var" diye bağırıp sinir krizi geçirdi. O anlar ise kameraya yansıdı. İşte şaşkına çeviren olayın detayları!

'Canım benim' sözü sinir krizi geçirtti! "İmdat sapık var"

Sinir krizi geçirten olay, geçtiğimiz günlerde Çorlu’nun Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evinin bahçesinde kedilere bakan ve sokak hayvanlarını besleyen hayvansever kadın, komşusunun tepkisiyle karşılaştı. Hayvansever kadın, komşusunun sokak hayvanlarını beslemesini ve sevgi göstermesini çekemediğini öne sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda komşusunun “Canım benim” dediği kadının sinir krizi geçirdiği görüldü.

AW622016_02

"İMDAT SAPIK VAR"

Olayın ardından jandarmaya gidip şikayetçi olduğunu ifade eden kadın, “Belediyenin su kabına su koyduğum esnada daha önce kaba çöp atan komşumun küreğini ileri itmişim diye bana ağza alınmayacak çirkin sözler sarf etti. Uygunsuz hareketlerde bulunup ‘Canım benim’ deyince ben de dayanamayıp sinir krizi geçirdim. ‘İmdat sapık var’ diye bağırdım ve yerden aldığım demirle camına saldırdım. Sonra beni tutup yere fırlattı. Benim sokak hayvanlarını beslemem ve bu şahsın kediye tekme atması kavganın fitilini ateşledi” diye konuştu.

Mağdur olduğunu ifade eden kadın, daha önce mahkemelik olduğu komşusundan yeniden şikayetçi olduğunu söyledi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19 Mayıs hastanelerde doktorlar çalışacak mı?19 Mayıs hastanelerde doktorlar çalışacak mı?
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'
Atatürk Havalimanı'yla ilgili o detayı duyurdu!Atatürk Havalimanı'yla ilgili o detayı duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber geldi

Ünlü spikerden acı haber geldi

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!

Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Kadınlarda daha çok görülüyor: Ağrı, yorgunluk, uykusuzluk...

Kadınlarda daha çok görülüyor: Ağrı, yorgunluk, uykusuzluk...

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.