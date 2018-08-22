MAGAZİN

‘Canıma tak etti’

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

‘Vatanım Sensin’ setindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Kubilay Aka ve Miray Daner, Arnavutköy’deydi.

‘Canıma tak etti’

Aka, ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı: “Bir gün canıma tak etti ve ilk adımı attım. Miray da karşılık verince, güzel oldu.” Bayramı İstanbul’da geçireceklerini söyleyen çift, birbirlerinin ailelerini ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Miray Daner vatanım sensin

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