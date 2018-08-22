‘Canıma tak etti’

Aka, ili\u015fkilerinin nas\u0131l ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131: \u201cBir g\u00fcn can\u0131ma tak etti ve ilk ad\u0131m\u0131 att\u0131m. Miray da kar\u015f\u0131l\u0131k verince, g\u00fczel oldu.\u201d Bayram\u0131 \u0130stanbul\u2019da ge\u00e7ireceklerini s\u00f6yleyen \u00e7ift, birbirlerinin ailelerini ziyaret edecek.PARTNERCinsel ili\u015fki s\u0131ras\u0131nda ya\u015fanan a\u011fr\u0131ya dikkat!Usta oyuncu Taner Barlas rol\u00fcne al\u0131\u015fmak i\u00e7in sokaklarda yat\u0131p kalk\u0131yorSurvivor Sabriye'nin foto\u011fraf\u0131na be\u011feni ya\u011fd\u0131
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