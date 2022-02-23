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Canınız mantı çekiyor ama yapmaya vaktiniz yoksa Avunya mantısını deneyin!

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzerinde tereyağının buram buram kokusu tüten mantıyı kim sevmez ki? Yediden yetmişe herkesin vazgeçilmezi olan yemeklerin listesi yapılsa ilk 5'in içine mantının girmemesi pek mümkün görünmüyor. Hamurunun yumuşaklığı, yoğurdunun sarımsağı, iç harcının baharatı, soğanı ve üzerine gezdirilen pul biberli yağın pişerken çıkardığı kokunun güzelliği, herkesi kendine hayran bırakıyor.

Canınız mantı çekiyor ama yapmaya vaktiniz yoksa Avunya mantısını deneyin!

Peki ama neden evlerde sıkça yapılan bir yemek değil mantı? Bu soruya çoğumuz, "çünkü yapımı çok zahmetli" yanıtını veririz. Doğru! Yumurtalı hamur yoğurmak, hamurdan bezeler koparıp her birini açmak, açılan her yufkayı küçücük karelere bölüp içine tek tek harç koymak ve bir de üstüne üstlük her bir kareyi bohça gibi birleştirmek... Harcının hazırlanmasını, üzerinin yağının kavrulmasını, sarımsakların dövülüp yoğurtla buluşturulmasını ve mantıların tuzlu su dolu tencereye atılıp taşırmadan haşlanmasını saymıyoruz bile. Bunları okurken dahi yorulduğunuzu tahmin etmek zor değilken yaparken ne kadar yorulacağınızı ve vakit harcayacağınızı varın siz düşünün! İşte bu sıraladığımız yapım aşamalarının zorluğu, çok sevilen mantının evlerde sıkça yapılmamasının nedeni. Oysa bu tarif canı mantı çeken ama yapamayanların şipşak hazırlayıp avunabilecekleri pratik bir lezzet: Balıkesir Avunya mantısı!

AVUNYA MANTISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 tavuk göğsü veya budu

  • 1 çay bardağı tavuk suyu

  • 1 yufka (iki yufka kullanırsanız 3 porsiyon çıkar)

  • 1 çay bardağı haşlanmış nohut

  • 1 kaşık kadar nar tanesi

  • 2 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 3 kaşık zeytinyağı

  • Biraz tuz, pul biber, karabiber, tercihen kuru nane

HAZIRLANIŞI

  • Tavuk göğsünü veya budunu tuzlu suda güzelce haşlayın.

  • Soğuduktan sonra elinizle küçük parçalara ayırın. (Yöresel mutfaklarda bu işleme ditmek deniyor.)

  • Yufkayı ikiye bölün.

  • Her bir parçayı rulo halinde sarın ve ince şeritler oluşturacak şekilde kesin.

  • Kestiğiniz yufka parçalarını açın ve yağ ile harmanlayın.

  • Şeritler halindeki yağlı parçaları tepsiye koyup fırında pembeleşinceye kadar pişirin.

  • Sarımsakları rendeleyin, yoğurdun içine atıp karıştırın.

  • Soğanı incecik doğrayın ya da rendeleyin, zeytinyağı içinde sararana kadar kavurun.

  • Kavrulan soğanların içine salça, nohut, tuz ve baharat ekleyerek 1 dakika daha pişirin.

  • En son olarak ditilmiş tavuk parçalarını ve tavuk suyunu ilave edin 1 dakika sonra altını söndürün.

  • Çıtır çıtır olan yufka parçalarını servis tabağına koyun.

  • Üzerine tavuklu nohutlu karışımı gezdirin.

  • Sarımsaklı yoğurdu ilave edin.

  • Son dokunuşta üzerine nar taneleri bırakın ve nane serpiştirin, afiyet olsun!


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