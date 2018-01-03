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Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 13:35 | Son Güncelleme 3 saat önce

Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu, konuk olduğu programda Seren Serengil'e yönelik sert eleştiriler yöneltirken, "Evli erkeklerle beraber oldu" ifadesini kullandı.

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Basın dünyasının usta kalemi, Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu bu sabah "Söylemezsem Olmaz" programında geçmiş yıla damgasına vuran konuları değerlendirirken; magazin dünyasına bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

2017 yılında en çok konuşulan konulardan biri Seren Serengil ve Yeşim Salkım'ın iş birliği yaparak; Gülben Ergen'e yönelik başlattıkları linç kampanyasıydı.

HEM SEREN'İ HEM DE YEŞİM'İ HEDEF ALDI

Basın dünyasının usta kalemi Ali Eyüboğlu bu sabah "Söylemezsem Olmaz" programında geçmiş yıla damgasına vuran konuları değerlendirirken; magazin dünyasına bomba gibi düşecek, belge niteliğinde açıklamalarıyla hem Seren Serengil'i hem de Yeşim Salkım'ı hedef aldı.

"GÜLBEN ERGEN'DEN TEMİZ OLSALARDI..."

Usta gazeteci Ali Eyüboğlu'nun Seren Serengil ile ilgili belge niteliğindeki şu açıklamaları programa damgasını vurdu: "Kocama dokunma hashtagini başlatan Seren Serengil veya Yeşim Salkım fark etmiyor. Dinime küfredenin Müslüman olması lazım. Eğer o hashtagleri başlatanlar hakikaten Gülben Ergen'den daha temiz olsalardı Gülben Ergen bugün sokağa çıkamayacak noktaya gelirdi. Ama kamuoyu şunu biliyor ki 'Ha Ali Veli - Ha Veli Ali'...

"SEREN SERENGİL EVLİ İNSANLARLA BERABER OLDU"

Seren Serengil evli insanlarla beraber oldu mu? Kendi itirafı var, oldu... O zaman demek ki sende birinin kocasına dokunuyorsun. Birini bıraktı sonra onsuz yapamadı geri döndü. Bu açıkladığı... Bir de açıklamadığı mesela Van desem Muş desem evli bir iş adamı var anlayan anlar... Bu ikisininden birinin adıyla ünlü bir iş adamıyla beraberdi."

"GÜLBEN'İN KASEDİNİN TEMİN EDİLMESİ AHLAKSIZCA BİR YÖNTEMDİ"

Ali Eyüboğlu; Yeşim Salkım ile ilgili ise şu ifadelerde bulundu: "Yeşim Salkım - Hakan Uzan ilişkisi ciddi olarak sorunlu bir dönemdi. Yeşim Salkım o dönem Kral TV'nin kraliçesiydi. Hakan Uzan o dönemde iktidarı ona devrettiği zaman Yeşim Salkım bunu hoyratça kullandı. Şov dünyasında bir çok kişinin önü kesildi. Evet Gülben Ergen'in gıyabında tuzak kurularak çekilmiş bir kasedi var. 20 yıl önce bir tane ahlaksız iş adamı yazıhanesine kamera yerleştirmiş sevgilileriyle görüntülerini almış. Onun temin edilmesi bile ahlaksızca bir yöntemdi. Gülben Ergen'in tonlarca yanlışı olabilir ama çocuklarının bir okul, bir özel hayatı var. İnsanlar bunu biraz göz önüne alacaklar..."

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Anahtar Kelimeler:
ali eyüboğlu Seren Serengil

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bunun da Gülbenle hikayesi ya da hayranlığımı var bilinmez bu kadar avukatlığına soyunduğuna göre. Geçmişi kurcalamamak lazım ama çocukları düşünecek en başta kişinin kendisidir onlar doğduktan sonra bile yaptıkları hoş değil.
Yaşayın tadını çıkarın bu dünyanın ama bu dünyanın öbur tarafida unutmayın yediğiniz hurmalar gelir bir gün sizi tırmalar merak etmeyin kimse bu dünya ya kazık çakmıyor allah tan geldik yine ona donrelecegiz....
bu kadar adileşmese insanlar ne güzel olur bu dünya
Vayyyy Seren’e bak hayırlı işler..
Masum DeğilizHiçbirimizzzzzzzzz!!!
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