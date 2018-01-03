Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Basın dünyasının usta kalemi, Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu bu sabah "Söylemezsem Olmaz" programında geçmiş yıla damgasına vuran konuları değerlendirirken; magazin dünyasına bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

2017 yılında en çok konuşulan konulardan biri Seren Serengil ve Yeşim Salkım'ın iş birliği yaparak; Gülben Ergen'e yönelik başlattıkları linç kampanyasıydı.

HEM SEREN'İ HEM DE YEŞİM'İ HEDEF ALDI

Basın dünyasının usta kalemi Ali Eyüboğlu bu sabah "Söylemezsem Olmaz" programında geçmiş yıla damgasına vuran konuları değerlendirirken; magazin dünyasına bomba gibi düşecek, belge niteliğinde açıklamalarıyla hem Seren Serengil'i hem de Yeşim Salkım'ı hedef aldı.

"GÜLBEN ERGEN'DEN TEMİZ OLSALARDI..."

Usta gazeteci Ali Eyüboğlu'nun Seren Serengil ile ilgili belge niteliğindeki şu açıklamaları programa damgasını vurdu: "Kocama dokunma hashtagini başlatan Seren Serengil veya Yeşim Salkım fark etmiyor. Dinime küfredenin Müslüman olması lazım. Eğer o hashtagleri başlatanlar hakikaten Gülben Ergen'den daha temiz olsalardı Gülben Ergen bugün sokağa çıkamayacak noktaya gelirdi. Ama kamuoyu şunu biliyor ki 'Ha Ali Veli - Ha Veli Ali'...