Canlı yayında Arto-Hande Sarıoğlu arasında ilginç anlar! "Her yerin gözüksün!" deyip...

Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayında ilginç anlar yaşandı. Son dönemde estetik ameliyatların gündemde olması konuşulurken Hande Sarıoğlu kendisine dair açıklamada bulundu.

Aramızda Kalmasın'da Yeliz Yeşilmen'in ayağa kalkıp kalçasını kontrol ettirmesinden sonra Hande Sarıoğlu da benzer anlara imza attı. Yağmur Çevik, Hande Sarıoğlu'nu elleriyle tek tek inceleyerek estetik kontrolü yaptı.

ARTO İKNA OLMADI

Bu anlarda Arto'nun ifadeleri ise şoke etti. Arto "Bunun poposu hayatım estetik yalan söylüyor, her yerin gözüksün" deyince Hande Sarıoğlu "Değil" diyerek boy gösterdi.



Arto'yu ikna etmek isteyen Hande Sarıoğlu arkadaşına kendisini kontrol ettirdi. O anlar Arto yine kendini tutamadı ve "Kız don giymiş olmasın sakın bu estetik gibi gösteren" deyince sunucu yine "Değil" yanıtını verdi.