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Canlı yayında Arto-Hande Sarıoğlu arasında ilginç anlar! "Her yerin gözüksün!" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2024 13:36
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Söylemezsem Olmaz programında Hande Sarıoğlu Yeliz Yeşilmen'e özendi. Aramızda Kalmasın'da ayağa kalkarak fiziğini gösteren Yeşilmen'den sonra Hande Sarıoğlu da benzer anlara imza attı. Ancak Arto'nun ilginç ifadeleri herkesi şaşırttı.

Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayında ilginç anlar yaşandı. Son dönemde estetik ameliyatların gündemde olması konuşulurken Hande Sarıoğlu kendisine dair açıklamada bulundu.

Aramızda Kalmasın'da Yeliz Yeşilmen'in ayağa kalkıp kalçasını kontrol ettirmesinden sonra Hande Sarıoğlu da benzer anlara imza attı. Yağmur Çevik, Hande Sarıoğlu'nu elleriyle tek tek inceleyerek estetik kontrolü yaptı.

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Yeliz Yeşilmen'i canlı yayında kaldırıp kalçasını elledi! "Gerçek" deyip... Yeliz Yeşilmen'i canlı yayında kaldırıp kalçasını elledi! "Gerçek" deyip...

ARTO İKNA OLMADI

Bu anlarda Arto'nun ifadeleri ise şoke etti. Arto "Bunun poposu hayatım estetik yalan söylüyor, her yerin gözüksün" deyince Hande Sarıoğlu "Değil" diyerek boy gösterdi.

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Arto'yu ikna etmek isteyen Hande Sarıoğlu arkadaşına kendisini kontrol ettirdi. O anlar Arto yine kendini tutamadı ve "Kız don giymiş olmasın sakın bu estetik gibi gösteren" deyince sunucu yine "Değil" yanıtını verdi.

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