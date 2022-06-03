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Canlı yayında çalışanlara zam yaptı! Cüneyt Özdemir'in enflasyon sonrası sürprizi gündem oldu

03.06.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sürpriz bir çıkış yaptı. Youtube'daki canlı yayınına rejideki çalışanlarını davet eden Özdemir, aldığı zam kararını açıkladı. Şaşkınlıkla apar topar yayına bağlanan rejidekiler Özdemir'in "Canlı yayında bir ilk olsun. Minimum yüzde 20 zam yapalım." sözlerini alkışlarla karşıladı. Özdemir zam kararı sonrası çağrı da yaptı.

Cüneyt Özdemir'in bugünkü yayınında sürpriz bir olay yaşandı. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 70'yi aşarak son 24 yılın en yüksek seviyeye çıkmasını değerlendiren Özdemir, programın ilerleyen kısmında bir anda rejidekileri yayına davet etti.

REJİDEKİLERİ YAYINA BAĞLADI

"Biz şimdi bu haberleri verip geçiyoruz. Bir şey yapmamız lazım. Biz de küçük ölçekli bir şirket sayılırız. Ekip arkadaşlarımız bağlansın bakalım. Canlı yayında bir şey yapalım. Bir şey yapmalıyız çünkü kimse bir şey yapmıyor. Sürekli zam geliyor her şeye insanlar sadece bakıp geçiyor." diyen Özdemir'in açıklaması sonrası rejideki çalışanlar canlı yayına bağlandı.

CÜNEYT ÖZDEMİR CANLI YAYINDA AÇIKLADI: YÜZDE 20 ZAM YAPALIM

"Canlı yayında biz bir şey yapmalıyız. Devletin yaptığı yok. Ama en azından özel sektörler bir şey yapmalı. BU enflasyon karşısında herkes eziliyor. Ekip arkadaşlarımız da eziliyor. Bu dönemi hep beraber atlatmalıyız. Biz normal şartlarda ekip arkadaşlarımıza Ocak ayında zam yapıyoruz. Bence şimdi de bir zam yapmalıyız. Bir ilk olsun. Minimum yüzde 20 yapalım.

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"BİR SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİM"

Biliyorum yüzde 20 yetmeyecek ama belki de 3 ay sonra yeniden bakarız. Bir canlı yayında bunu gerçekleştirmiş olalım. Arkadaşlar hayırlı olsun bu ay maaşlarınıza yüzde 20 zam yapıyoruz. Bir sürpriz yapmak istedim bugün. Bütün medyaya ve özel şirketlere de çağrı yapıyorum. Bu enflasyonu sadece haberlerini vererek geçiştiremeyiz".

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Özdemir'in verdiği zam müjdesini, çalışanların alkışlarla karşıladığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Cüneyt Özdemir
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