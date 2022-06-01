Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Cüneyt Özdemir'den bomba yorum: Erken seçim kapıya dayandı...

Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitleri değerlendirdi. Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı olaylarına ilişkin sözlerine dair erken seçim yorumunda bulundu. "Ne zamanki cami meselesi öne çıkar, ne zaman ki Gezi'deki bütün bu havada asılı iddialar yeniden konuşulmaya başlar" diyen Özdemir, "O zaman bir seçim kapıya dayanmış demektir" şeklinde konuştu.

"BENCE KILIÇDAROĞLU'NA DEMEMİŞ BUNU"

Paylaştığı videolardan birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demiş" diyerek Erdoğan'ın konuşmasından bir kesiti paylaşan Özdemir, erken seçim olasılığna ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bence Kılıçdaroğlu'na dememiş bunu. Ama bence sanırım yakında bir erken seçim olabilir. Ne zamanki cami meselesi öne çıkar, ne zaman ki Gezi'deki bütün bu havada asılı iddialar yeniden konuşulmaya başlar, o zaman bir seçim kapıya dayanmış demektir."

"BU KADAR SERT KELİMELER SÖYLEMESİ..."

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben daha çok Kılıçdaroğlu'na atıp tutmasını seyredip şey demiştim; 'Erdoğan saklayamıyor artık, Kılıçdaroğlu'nu kendisine rakip olarak istiyor.' Ama aynı zamanda ortamı bu kadar germesi, bu kadar sert kelimeler söylemesi... Çünkü bu prompter'da yazılan bir şey, herhalde üç defa okunmuştur diğer şeyleri tarafından... O anlamda önemli bence."

ERDOĞAN'IN GEZİ OLAYLARI SÖZLERİ

Özdemir'in paylaştığı videoda yer alan, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında kullandığı sözler şöyle:

"Bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle; bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok."



