Canlı yayında depreme yakalandı! Emekli maaşlarını anlatıyordu... 'Deprem oldu abi, hala oluyor' Bursa merkezli 5.1'lik deprem panik yarattı

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa, Mudanya açıkları), saat 10.42’de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli gibi illerde de hissedilirken vatandaşlar panik yaşadı. Bazı vatandaşların panikle evlerinden dışarı çıktığının görüldüğü depremin ardından herkes uzmanlardan gelecek açıklamalara kilitlendi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un ise canlı yayındayken depreme yakalandığı anlar gündem oldu.

"DEPREM OLUYOR ŞU ANDA"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında emekli maaşlarıyla ilgili bilgiler verdiği sırada depreme yakalandı. Bir anda deprem olduğunu fark eden Erdursun, "Aman... Deprem oluyor şu anda" dedi. O sırada yayının kamera arkasındaki bir kişinin "Deprem oldu abi, hala oluyor. Sağlam deprem oldu, hala da devam ediyor arkadaşlar" dediği de duyuldu.

Erdursun, depremi hissetmelerinin ardından "Şunu biz bir kapatalım, bakalım" dedi.