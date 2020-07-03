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Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Bugün canlı yayınlanan ATV Müge Anlı Tatlı Sert programında Sinop'ta esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken Erdal Özkaya'nın Müge Anlı ve ekibi için attığı FETÖ mesajları ifşa oldu.

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Hafta içi her gün ATV’de canlı yayınlanan Müge Anlı'nın programında 22 Nisan 2019’da Sinop’ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmesi gündemdeydi.

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CESET VE KEMİK PARÇASI BULUNAMADI!

Olayda çıkan yangın sonrası sonra öldüğü düşünülen 3 kişinin ne cesetlerine ne de kemik parçalarına ulaşılamadı. Esrarengiz yangın sonrası kayıp olan 3 kişi arama çalışmaları devam ederken bu gün Müge Anlı canlı yayında FETÖ şikayeti damga vurdu.

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MESAJLARI TEK TEK İFŞA ETTİ!

Müge Anlı, kayıp Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'nın kendisi dahil bir kaç isimin FETÖ den şikayet edeceğini öğrendi canlı yayında çılgına döndü. Anlı Erdal Özkaya'nın mesajlarını tek tek ifşa etti.

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‘MÜGE DAHİL HERKESİ FETÖ’CÜ DİYE ŞİKAYET ET’

Sinop yangını olayında taraflar Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Sinop yangınındaki 3 kişiye ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Erdal Özkaya'nın skandal mesajlarını ulaştı. Müge Anlı canlı yayında gelen mesajı okudu ve şunları söyledi: "Erdal yeğeniyle görüşüyor. Yeğeniyle Whatsapp’tan mesajlaşıyor. Bunların ekran fotoğrafı geldi. Erdal şöyle demiş 1 Haziranda gelen mesajlarda 'Benim ya da anam hakkında bir iftira olup da gözaltı olursa Ali Teymen Turgay Uzman bunları FETÖ'cü diye şikayet et. Müge'nin ekibi Rahmi Bey hariç diğerlerini de şikayet edeceksin.' Sonra kimleri şikayet edeceğini yazıyor tek tek. Müge'yi de şikayet et. Rahmi bey hariç herkesi şikayet et diyor."

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MÜGE ANLI ÇILGINA DÖNDÜ!

Erdal canlı yayında bu mesajları attığını itiraf etti. Müge Anlı bu olay sonrası çılgına döndü ve şunları söyledi;" Erdal sen çok tehlikeli bir adamsın. Çok tehlikelisin yani. Bir insana bir terör örgütüne mensup diye şikayet edin demek büyük bir suç. Sen bunları attıysan ben ve ekibim sana artık yasal işlem başlatacağız. Aynı şekilde o Teymen'in ve Uzman Çavuşun da aynı şekilde yapacağına eminim.

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‘SİZ O KÜÇÜK AKILINIZLA…’

Herkesi şikayet ediyorsunuz siz o küçük aklınızla sanıyorsunuz ki biri hemen şikayet ettiği zaman hemen bu devlet araştırma soruşturma yapmadan alacak bizi götürecek. Oradaki uzmanda tutuklanacak Teğmen de tutuklanacak hepimiz tutuklanacak sizde tutuklanmayacak serbest kalacaksınız. Ne ala memlekete bu nasıl bir akıl tutulması.

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‘BUNCA YILDIR HİÇ BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM’

Sana yazıklar olsun. Senin için burada uğraştık Arif Hoca senin tedavin için çalıştı çabaladı. Gerçekten yazıklar olsun. Ben bu kadar yıldır burada program yapıyorum hiç böyle bir şey görmedim. Ne katilinden gördüm nede başka birinden. Çok tehlikelisin çok tehlikelisin! Elim ayağım titriyor ya bende sana üzülüyorum ya bana da yazıklar olsun. Beden Arif hocadan tedavin için yardım istiyorum.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
en çürük olanı rahmi bey mi yani??
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