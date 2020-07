Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Hafta içi her gün ATV’de canlı yayınlanan Müge Anlı'nın programında 22 Nisan 2019’da Sinop’ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmesi gündemdeydi.

CESET VE KEMİK PARÇASI BULUNAMADI!

Olayda çıkan yangın sonrası sonra öldüğü düşünülen 3 kişinin ne cesetlerine ne de kemik parçalarına ulaşılamadı. Esrarengiz yangın sonrası kayıp olan 3 kişi arama çalışmaları devam ederken bu gün Müge Anlı canlı yayında FETÖ şikayeti damga vurdu.

MESAJLARI TEK TEK İFŞA ETTİ!

Müge Anlı, kayıp Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'nın kendisi dahil bir kaç isimin FETÖ den şikayet edeceğini öğrendi canlı yayında çılgına döndü. Anlı Erdal Özkaya'nın mesajlarını tek tek ifşa etti.

‘MÜGE DAHİL HERKESİ FETÖ’CÜ DİYE ŞİKAYET ET’

Sinop yangını olayında taraflar Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Sinop yangınındaki 3 kişiye ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Erdal Özkaya'nın skandal mesajlarını ulaştı. Müge Anlı canlı yayında gelen mesajı okudu ve şunları söyledi: "Erdal yeğeniyle görüşüyor. Yeğeniyle Whatsapp’tan mesajlaşıyor. Bunların ekran fotoğrafı geldi. Erdal şöyle demiş 1 Haziranda gelen mesajlarda 'Benim ya da anam hakkında bir iftira olup da gözaltı olursa Ali Teymen Turgay Uzman bunları FETÖ'cü diye şikayet et. Müge'nin ekibi Rahmi Bey hariç diğerlerini de şikayet edeceksin.' Sonra kimleri şikayet edeceğini yazıyor tek tek. Müge'yi de şikayet et. Rahmi bey hariç herkesi şikayet et diyor."