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Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

16.12.2020 11:21 | Son Güncelleme:
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İngiltere’de yayınlanan The Real Full Monty On Ice programında kanser farkındalığını arttırmak için ünlü isimler canlı yayında çırılçıplak soyundu.

The Real Full Monty On Ice programının geçtiğimiz bölümünde birbirinden ilginç anlar yaşandı. ITV’de yayınlanan programda ilk kez, erkek ve kadın katılımcılar ayrı ayrı şov yapmak yerine erkek ve kadın yarışmacılar hep birlikte gerçekleştirdikleri gösteride çırılçıplak soyundu. Jake Quickenden, Ashley Banjo , Coleen Nolan, Shaughna Phillips ve Linda Lusardi'nin de dahil olduğu ünlü isimler, Tom Jones'un klasiği You Can Leave Your Hat On şarkısında striptiz yaptı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Gösteri, kanser farkındalığını artırmayı, izleyicilere vücutlarını düzenli olarak kontrol etmeye ve gerekirse tıbbi destek almaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Striptiz şovunda yer alan ünlü isimlerin hepsi bir şekilde kanserden etkilendi. Sosyal medyada olay olan program, Twitter’da trend başlıklar arasına girdi. İzleyiciler kanser farkındalığı adına soyunan ünlü isimleri 'ilham verici ve inanılmaz' olarak nitelendirdi.

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