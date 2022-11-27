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  4. Canlı yayında itiraf gelmişti... Erdal Sakız cinayetinden sonra yaptığına tepki yağdı! "Hem öldürdün hem paylaştın, iyi oyuncusun"

Canlı yayında itiraf gelmişti... Erdal Sakız cinayetinden sonra yaptığına tepki yağdı! "Hem öldürdün hem paylaştın, iyi oyuncusun"

27.11.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Erdal Sakız cinayetinde akılalmaz bir detay ortaya çıktı. Olay kapsamında gözaltına alınan isimlerden E. K.'nın kızı, cinayetle ilgili "Babamla tartıştılar, daha sonra babam ve abim silahla Erdal Sakız'ı vurdu" itirafında bulunmuştu. E. K.'nın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. O paylaşıma diğer kullanıcılardan tepki yağdı.

Canlı yayında itiraf gelmişti... Erdal Sakız cinayetinden sonra yaptığına tepki yağdı! "Hem öldürdün hem paylaştın, iyi oyuncusun"

Sakarya’da kendisinden 10 gün haber alınamayan ve ormanlık alanda otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunan Erdal Sakız cinayetinde kan donduran bir detay ortaya çıktı. Cinayeti işleyen E.K.’nın, Sakız’ın ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasına onlarca yorum yağdı.

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EVDEN AYRILDI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Olay, 9 Kasım tarihinde Erdal Sakız’ın ortadan kaybolmasıyla başladı. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi’nde yaşayan Sakız, 9 Kasım tarihinde otomobiliyle evinden ayrıldı. Erdal Sakız’dan bir süre haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

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CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Çalışmalar neticesinde 19 Kasım Cumartesi günü Sakız’ın cansız bedenine Çam Dağı mevkiindeki ormanlık alanda aracının içerisinde ulaşıldı. Yapılan incelemelerde Sakız’ın göğüs ve baş kısmında mermi olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturmayı derinleştiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektiflerinin çalışmaları neticesinde elde edilen delil ve alınan ifadelerle birlikte gözaltına alınan cinayet şüphelileri, E.K., eşi L.K. ve 16 yaşındaki çocukları S.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden üç çocuk babası Sakız ile E.K.’nın arasında para meselesi olduğu da ileri sürüldü.

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ÖLÜM HABERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, cinayet zanlısı E.K.’nın 19 Kasım tarihinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da dikkatlerden kaçmadı. Sakız’ın cansız bedenine ulaşıldığı haberini sosyal medya hesabında paylaşan E.K.’ya yorum yağdı.

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‘Hem öldürdün, hem paylaştın’, ‘öldür hem de paylaş, iyi oyuncusun’ ve ‘utanmadan birde paylaştı mı yüzsüz’ ifadeleri yapılan yorumlar arasında yer aldı.

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(İHA)

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cinayet

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