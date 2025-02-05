Canlı yayında skandal! 'Köpek eğitimi' yayıncısı, canlı yayın sırasında köpeğin ölmesi üzerine eleştirildi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin sosyal medya platformu Douyin'de 16 milyondan fazla takipçisi bulunan ve sık sık köpek eğitimi videoları paylaşan Pan Hong, canlı yayın sırasında bir köpeğin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutuldu. The South China Morning Post'un haberine göre canlı yayın sırasında köpek eğitmeni fenomeninin popüler bir köpek olan yaşlı Alaska Malamute cinsi Aite'yi yıkadığı görüldü. Atie'nin küvette Hong ile boğuştuğu ve kendisini kurtarmaya çalıştığı anlar yer alırken havanın ağzı plastik kelepçe ile kapatılmıştı.

TOKAT ATTIKTAN SONRA HAREKETSİZ KALDI

Aite'nin gözle görülür şekilde sıkıntıya girdiği ve nefes alamadığı sosyal medya canlı yayınında bulunan kişilerin dikkatini çekti. Hong'un köpeğe tokat attığı ve köpeğin aldığı darbenin sonrasında hareketsiz kaldığı fark edildi. Hong'un, sohbetteki hayranların köpeğin refahı konusunda endişelenmesine rağmen banyoya devam ettiği bildirildi. Daha sonra yayını durdurdu.

Aite'nin öldüğü kamuoyuna açıklandıktan sonra Hong, hayranlarından özür diledi ancak yayıncı, "Suç bende, bu yüzden eleştirmek istiyorsanzı bana yöneltin. Aite'nin tüm hayranlarından ve orijinal sahibinden içtenlikle özür dilerim. Aite'nin hayatı sona erdi ve tüm takip konularını özel olarak ben halledeceğim" dedi.