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Canlı yayında şoke eden anlar! Muhabiri dövüp gasp ettiler

12.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulanan halı fabrikasındaki çıkan yangını takip eden muhabir Said Vakkas Yağcı hayatının şokunu yaşadı. Canlı yayın yaptığı sırada Yağcı’yı önce darp eden 5 kişilik grup, ardından elindeki telefonu gasp etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte olayın detayları...

Canlı yayında şoke eden anlar! Muhabiri dövüp gasp ettiler

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Grand Carpet Halı Fabrikasında 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay yerine giden muhabir Said Vakkas Yağcı, telefonundaki programla canlı yayın yapmaya ve görüntüleri merkeze aktarmaya başladı.

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GÖRÜNTÜLERİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR

İlk olarak İtfaiyenin söndürme çalışmalarını ve çevredeki ambulansları görüntüleyen Yağcı’ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen 10 kişilik grup tarafından kimlik sorulup telefonu kapatması istendi.

Muhabir olduğunu söyleyip kimliğini göstermesine rağmen Yağcı’yı darp etmeye başlayan grup, ardından muhabirin elindeki telefonu zorla alarak gasp etti. Ardında hakaret ve küfürler yağdıran grubu polis ekipleri ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada canlı yayında olduklarından habersiz grup, telefona el koyduklarını söyleyerek görüntüleri silmeye çalıştı.

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SANİYE SANİYE KAMERADA

Canlı yayında yaşanan darp olayı saniye saniye kaydedilirken, telefonunu geri almak isteyen muhabire bir grup hakaret ve tehditlerle saldırdı. Telefona el koyduklarını canlı yayında itiraf eden güvenlikçiler ardından görüntüyü silmek için çaba sarf etti. Muhabir Sadi Vakkas Yağcı’nın yanına giden şahıslar muhabiri görüntüleri sildirmeye zorladı.

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Canlı yayına saniye saniye yaşanan olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Muhabir kendini darp edip telefonu gasp eden şahıslardan şikayetçi olurken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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yangın Muhabir Gaziantep gasp darp
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