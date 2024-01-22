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Canlı yayında suçunu açıkladı Müge Anlı bile şaştı kaldı! "12 yıl ceza alan nasıl 1 ay yatıyor?"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 15:06 | Son Güncelleme:
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Burdur Bucak'a bağlı Karaaliler Köyü'nde 1 Aralık 2022'de evinin önünde tüfekle vurularak öldüren Gökhan Tombak'ın katilini aramak için eşi Asuman Tombak Müge Anlı'nın programına katıldı. Konu derinlemesine incelenirken kiralık katil iddiası üzerinde duruldu. Daha önce cezaevine giren Osman adındaki birinden şüphelenildi. Programa katılan Osman,"12 yıl 6 ay cezam var, 1 ay girdim, yattım, çıktım" dedi. Duruma şaşıran Müge Anlı sebebini sordu. Avukat Rahmi Özkan ise bu durumun sebebini açıkladı.

Canlı yayında suçunu açıkladı Müge Anlı bile şaştı kaldı! "12 yıl ceza alan nasıl 1 ay yatıyor?"

Muhtar azası Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, kocasının katil ya da katillerinin bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Tombak, 1 Aralık 2022'de evinin önünde tüfekle vurulmuş bir halde bulundu.

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Canlı yayında konu işlenirken Gökhan Tombak'ın, muhtarın eşiyle arasında yasak aşk olduğu öne sürüldü. Hatta muhtarın köyde daha önce hapis yatan Osman isimli bir kişiden Gökhan Tombak'a zarar vermesini istediği iddiası yayına taşındı. Bu iddiaların ardından Osman isimli şahıs canlı yayına çıktı.

"1 AY YATIP ÇIKTIM"

Yayına katılan Osman isimli şahıs daha önce neden cezaevine girdiğini açıkladı. Osman, "Adam kaldırmaktan 12 yıl 6 ay cezam var, 1 ay yattım, çıktım" dedi.

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Müge Anlı ise durum karşısında şaşırarak "Nasıl 12 yıl bir ay yatınca çıkıyor?" diye sordu. Sebebini açıklayan Avukat Rahmi Özkan, "Pandemiden dolayı son 10 Yıllık İnfaz Yasası çıktı. 10 yılı affettiler. 10 yılın üzerinde olan cezalar silindi. Kalanını yatacak. Bu yönden kanun çıktı, meclisten" ifadelerini kullandı.

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