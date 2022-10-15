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Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını göstermişti! Serbest bırakıldı

15.10.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de meydana gelen iğrenç olayda bir kadın sosyal medyada canlı yayın açarak uyuşturucu kullanmış, kullandığı uyuşturucunun düzeneğini nasıl kurduğunu da yine canlı yayında anlatmıştı. Söz konusu kişi polis tarafından gözaltına alındı ancak bugün savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını göstermişti! Serbest bırakıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandığı suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN SERBEST

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen A.B., işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. A.B., buradaki ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu
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