Canlı yayındaki 'ekmek' sözleri tartışma yaratan Cihan Kolivar gözaltına alındı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk TV'de Afşin Yurdakul’un sunduğu canlı yayına bağlanmış ve "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanmıştı. Kolivar'ın sözleri üzerine moderatör Afşin Yurdakul, "Yayının sınırını çizmem gerekiyor" diyerek Kolivar'a tepki göstermişti. Yaşanan anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Kolivar'ın sözleri üzerine bugün açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" sözleriyle tepki göstermişti.

Son bilgilere göre ise Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.