Canlı yayındaki itiraf yine şaşırttı! 'Sevgilim evli çıktı' diyerek hiç çekinmeden sordu! 'Karısını arayıp...' Nur Viral kendini tutamadı

Ünlü sunucu Nur Viral'in Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle çok konuşuluyor. Programa gelen itiraflar ve canlı yayında yapılan yorumlar izleyenleri şaşkına çeviriyor.

Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor ve aile ilişkilerine dair gelen sorular cevaplanıyor. Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu progarama canlı yayında gelen bir itiraf damga vurdu.

CANLI YAYINDAKİ İTİRAF ŞAŞIRTTI

Bir kadın izleyici 'İnternetten bulduğum adam evli çıktı. Karısını arayıp 'boşan' desem doğru olur mu?' diye sordu. Civelekoğlu bu soru karşısında kendini tutamadı ve 'erkek kıtlığımı var?' diyerek tepki gösterdi.

Civelekoğlu 'Niye internetten erkek arıyor? Erkek kıtlığımı var?' diyerek sözlerini sürdürdü.

Nur Viral ise ünlü psikoloğun sözlerine katılmadı ve 'ama artık internet bir tanışma platformu' diyerek konuştu.

DAYANAMAYIP ANLATTI

Daha sonra Viral, bir arkadaşının internet üzerinden biri ile tanıştığını ancak buluşmaya gittiğinde masaya gelen kişiyi tanıyamadığını anlattı. Viral 'Fotoğrafla masaya gelen kişi arasında dağlar kadar fark var. Fotoğraftaki kadın o kadın değil. Nasıl kaçacağını şaşırmış' dedi.

Programdaki bu anlar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'daha neler duyacağız?' gibi yorumlar yapıldı.