MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canlı yayındaki itiraf yine şaşırttı! 'Sevgilim evli çıktı' diyerek hiç çekinmeden sordu! 'Karısını arayıp...' Nur Viral kendini tutamadı

Canlı yayındaki itiraf yine şaşırttı! 'Sevgilim evli çıktı' diyerek hiç çekinmeden sordu! 'Karısını arayıp...' Nur Viral kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.11.2024 12:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Nur Viral'in programında işlenen konular ve canlı yayındaki itiraflar sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Son olarak canlı yayında gelen bir itiraf yine herkesi şaşırttı. Bir kadın 'Sevgilim evli çıktı' diyerek hiç çekinmeden soru gönderdi. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

Canlı yayındaki itiraf yine şaşırttı! 'Sevgilim evli çıktı' diyerek hiç çekinmeden sordu! 'Karısını arayıp...' Nur Viral kendini tutamadı

Ünlü sunucu Nur Viral'in Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle çok konuşuluyor. Programa gelen itiraflar ve canlı yayında yapılan yorumlar izleyenleri şaşkına çeviriyor.

Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor ve aile ilişkilerine dair gelen sorular cevaplanıyor. Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu progarama canlı yayında gelen bir itiraf damga vurdu.

program 5

CANLI YAYINDAKİ İTİRAF ŞAŞIRTTI

Bir kadın izleyici 'İnternetten bulduğum adam evli çıktı. Karısını arayıp 'boşan' desem doğru olur mu?' diye sordu. Civelekoğlu bu soru karşısında kendini tutamadı ve 'erkek kıtlığımı var?' diyerek tepki gösterdi.

program 4

Civelekoğlu 'Niye internetten erkek arıyor? Erkek kıtlığımı var?' diyerek sözlerini sürdürdü.

Nur Viral ise ünlü psikoloğun sözlerine katılmadı ve 'ama artık internet bir tanışma platformu' diyerek konuştu.

program 7

DAYANAMAYIP ANLATTI

Daha sonra Viral, bir arkadaşının internet üzerinden biri ile tanıştığını ancak buluşmaya gittiğinde masaya gelen kişiyi tanıyamadığını anlattı. Viral 'Fotoğrafla masaya gelen kişi arasında dağlar kadar fark var. Fotoğraftaki kadın o kadın değil. Nasıl kaçacağını şaşırmış' dedi.

Programdaki bu anlar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'daha neler duyacağız?' gibi yorumlar yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nur Viral
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan Trump'a tebrik!

Erdoğan'dan Trump'a tebrik!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Ecem Sultan Çamlı hakkında ortaya çıkan detaylar kahretti!

Ecem Sultan Çamlı hakkında ortaya çıkan detaylar kahretti!

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Telefon ekranını görenler neye inanacağını şaşırdı

Telefon ekranını görenler neye inanacağını şaşırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.