Canlı yayını apar topar terk etti! Kiev'deki patlamaya dünyanın gözü önünde yakalandı

Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşında şok etkisi yaratan haberler geliyor. Ukrayna'nın başkentki Kiev'de üç-dört defa büyük patlama yaşandı. Patlamanın yaşandığı bölgelerde binalardan gökyüzüne kara dumanlar yükseldiği görüldü.
Patlamanın yaşandığı sırada BBC canlı yayınında ise Ukrayna tarafından vurulan Kerç Köprüsü hakkında konuşuluyordu.
Canlı yayındaki kişinin önce sesleri duyarak havaya baktığı, ardından panik içinde yayını terk ettiği görüldü.
Panik anları televizyonda saniye saniye kaydedildi.
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