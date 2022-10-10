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  4. Canlı yayını apar topar terk etti! Kiev'deki patlamaya dünyanın gözü önünde yakalandı

Canlı yayını apar topar terk etti! Kiev'deki patlamaya dünyanın gözü önünde yakalandı

10.10.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nü patlatarak savaşta şaşırtıcı bir gelişmeye imza atan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bu sabah art arda patlamalar meydana geldi. Kentte patlamalar nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirilirken BBC kanalında patlama anında yaşanan panik dünyanın gözü önünde kayıtlara geçti.

Canlı yayını apar topar terk etti! Kiev'deki patlamaya dünyanın gözü önünde yakalandı

Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşında şok etkisi yaratan haberler geliyor. Ukrayna'nın başkentki Kiev'de üç-dört defa büyük patlama yaşandı. Patlamanın yaşandığı bölgelerde binalardan gökyüzüne kara dumanlar yükseldiği görüldü.

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UKRAYNA'NIN VURDUĞU KÖPRÜ KONUŞULURKEN...

Patlamanın yaşandığı sırada BBC canlı yayınında ise Ukrayna tarafından vurulan Kerç Köprüsü hakkında konuşuluyordu.

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Canlı yayındaki kişinin önce sesleri duyarak havaya baktığı, ardından panik içinde yayını terk ettiği görüldü.

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Panik anları televizyonda saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı
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