Son dakika: Putin, Kırım'daki köprü saldırısı sonrası emri vermişti! Başkent Kiev'de 3 büyük patlama yaşandı, araçlar alev topuna döndü

Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan köprüdeki patlama, sonrasın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş farklı bir noktaya geldi. Gelen son dakika haberine göre bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlamalar meydana geldi! Kiev'deki patlamalarda başkentte yaşayan vatandaşların yaşadığı korku net bir şekilde görülüyor. Hava saldırısı sonrasında sivillerin araçları alev alev yandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: KİEV'E HAVA SALDIRISI! ARAÇLAR ALEV ALDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev, bu sabaha hava saldırısıyla uyandı! Başkentin birçok noktasından görülen toz bulutu adeta şehri kapladı. Kiev'de yaşanan paniğin görüntüleri de ortaya çıktı.

‘ARABALAR YANIYOR, EVLERİN CAMLARI KIRILIYOR. ÖLÜLER VAR’

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i Rusya’nın yaptığı saldırı kelimenin tam anlamıyla büyük bir sarsıntıya uğrattı. Kiev belediye başkanı Vitaliy Klitschko, saldırının hemen ardından resmi Telegram hesabı aracılığıyla bir açıklama yaparak, başkentin merkezinde Shevchenkiv bölgesinde birkaç patlama meydana geldiğini doğruladı.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı ise bir Rus roketinin Kiev'de Hrushevsky anıtının yakınındaki bir caddeye düştüğünü bildirildi.

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko ise bir roketin ‘şehrin tam merkezine’ düştüğünü de belirterek ‘Arabalar yanıyor, evlerin camları kırılıyor. Ölüler var’ diye tweet attı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü, 8 Ekim Cumartesi sabahı saat 06.07'de meydana gelen patlamanın ardından yıkılmıştı.



