Cannes Film Festivali programı açıklandı

Festival yöneticileri Thierry Fremaux ve Pierre Lescure, her yıl heyecanla beklenen geleneksel basın toplantısını düzenleyerek, Cannes’da yarışacak 19 filmi açıkladı. Bu sene Türkiye’den bir adayın seçilmediği yarışmada sinema dünyasının ödüllü dev isimleri Pedro Almodovar, Ken Loach, Dardenne Kardeşler, Arnaud Desplehin gibi yönetmenlerin filmleri bulunuyor.

İki kez Altın Palmiye kazanan büyük yönetmen Ken Loach, iyi ve zor günlerde ayakta kalmaya çalışan sıradan bir çifti anlattığı "Sorry We Missed You /Üzgünüm, Sizi Özledik" filmi ile yarışmaya katılacak. Amerikalı yönetmen Terrence Malick de, Altın Palmiye’yi kazanmasından 8 yıl sonra, "Saklı Bir Hayat" adlı filmiyle yeniden yarışacak.

ALAIN DELON'A ONUR ÖDÜLÜ

Rol aldığı 80 filmde, "sinemadaki muhteşem varlığı" nedeniyle, bu yıl Altın Palmiye onur ödülüne layık görülen 83 yaşındaki ünlü Fransız aktör Alain Delon da festivale katılacak isimler arasında. Tam bir yıldız yağmuruna ev sahipliği yapacak Festival’de Elton John, hayatını konu alan "Rocket Man" adlı belgesel için Cannes’a gelecek. Festival’de büyük futbolcu Maradona’nın hayatını anlatan bir belgesel de gösterilecek.

Festivalin yarışma dışı bölümünde, bundan 53 yıl önce "Bir Adam ve Bir Kadın" adlı filmiyle Altın Palmiye alan Fransız yönetmen Claude Lelouche’un filmin devamı niteliğindeki aynı adlı filmi de gösterilecek.

TARANTINO SON ANDA KATILABİLİR

Festival’de yarışacak 19 filme, son ana kadar yeni bir film eklenebiliyor. Sinemanın ‘dahi çocuğu’ yönetmen Quentin Tarantino’nun yarışma listesinde olmaması, akıllara Tarantino’nun listeye sonradan ekleneceğini getirdi. Ünlü yönetmenin seçici kurula yetişmeyen filminin listeye yarışma öncesinde eklenmesi bekleniyor. Tarantino’nun "Bir zamanlar Hollywood’da" adındaki iddialı hazırlandığı filminde başrolleri Leonardo Di Caprio ve Brad Pitt paylaşıyor.