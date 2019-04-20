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Cannes Film Festivali programı açıklandı

VOA VOA
20.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük uluslararası Film Festivali Cannes, 72’nci kez sinema dünyasını buluşturmaya hazırlanıyor. Festival yönetiminin her yıl sır gibi sakladığı ve bir basın toplantısıyla açıkladığı yarışacak filmler belli oldu. Fransa’nın sahil kenti Cannes’da 14-25 Mayıs tarihinde yapılacak festivalde bu yıl da sinema dünyasının dev yönetmenleri Altın Palmiye için yarışacak.

Cannes Film Festivali programı açıklandı

Festival yöneticileri Thierry Fremaux ve Pierre Lescure, her yıl heyecanla beklenen geleneksel basın toplantısını düzenleyerek, Cannes’da yarışacak 19 filmi açıkladı. Bu sene Türkiye’den bir adayın seçilmediği yarışmada sinema dünyasının ödüllü dev isimleri Pedro Almodovar, Ken Loach, Dardenne Kardeşler, Arnaud Desplehin gibi yönetmenlerin filmleri bulunuyor.

Cannes’ın ünlü Corisette salonunda gerçekleşecek festivalde, dünyanın dört bir yanından gelen filmler, jüri üyeleri ve özel davetliler tarafından izlenecek. Jüriye bu sene Birdman filmi ile 2015 yılında en iyi yönetmen, film ve senaryo Oscar’ını kazanan Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu başkanlık edecek.

DEVLERİN KIRAN KIRANA YARIŞINA SAHNE OLACAK

Yarışma jürisine 2017’de başkanlık eden İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, "Acı ve Zafer" adlı filmiyle festivale dönüş yaptı. Melankolik bir yönetmeni anlatan filmde, başrolde Antonio Banderas var. Festivalin vazgeçilmez isimlerinden, iki kez altın Palmiye’yi kazanan Jean-Pierre ve Luc Dardenne kardeşlerse, bir gencin radikalleşmesini anlattığı "Genç Ahmed" adlı filmiyle iddialı. Genç yaşta festival büyük ödülünü alan Kanadalı genç yönetmen Xavier Dolan da, "Matthias ve Maxime" filmiyle yeniden Altın Palmiye şansını deneyecek.

İki kez Altın Palmiye kazanan büyük yönetmen Ken Loach, iyi ve zor günlerde ayakta kalmaya çalışan sıradan bir çifti anlattığı "Sorry We Missed You /Üzgünüm, Sizi Özledik" filmi ile yarışmaya katılacak. Amerikalı yönetmen Terrence Malick de, Altın Palmiye’yi kazanmasından 8 yıl sonra, "Saklı Bir Hayat" adlı filmiyle yeniden yarışacak.

ALAIN DELON'A ONUR ÖDÜLÜ

Rol aldığı 80 filmde, "sinemadaki muhteşem varlığı" nedeniyle, bu yıl Altın Palmiye onur ödülüne layık görülen 83 yaşındaki ünlü Fransız aktör Alain Delon da festivale katılacak isimler arasında. Tam bir yıldız yağmuruna ev sahipliği yapacak Festival’de Elton John, hayatını konu alan "Rocket Man" adlı belgesel için Cannes’a gelecek. Festival’de büyük futbolcu Maradona’nın hayatını anlatan bir belgesel de gösterilecek.

Festivalin yarışma dışı bölümünde, bundan 53 yıl önce "Bir Adam ve Bir Kadın" adlı filmiyle Altın Palmiye alan Fransız yönetmen Claude Lelouche’un filmin devamı niteliğindeki aynı adlı filmi de gösterilecek.

TARANTINO SON ANDA KATILABİLİR

Festival’de yarışacak 19 filme, son ana kadar yeni bir film eklenebiliyor. Sinemanın ‘dahi çocuğu’ yönetmen Quentin Tarantino’nun yarışma listesinde olmaması, akıllara Tarantino’nun listeye sonradan ekleneceğini getirdi. Ünlü yönetmenin seçici kurula yetişmeyen filminin listeye yarışma öncesinde eklenmesi bekleniyor. Tarantino’nun "Bir zamanlar Hollywood’da" adındaki iddialı hazırlandığı filminde başrolleri Leonardo Di Caprio ve Brad Pitt paylaşıyor.

İşte bu yıl Altın Palmiye için yarışacak 19 film :

  • "Ölüler Ölmez/The Dead Don't Die"-Jim Jarmusch- ABD (açılış filmi)

  • "Acı ve Zafer /Douleur et Gloire" - Pedro Almodovar- İspanya

  • "Dain / Il Traditore " - Marco Bellocchio- İtalya

  • " Yaban Kazı Gölü / The Wild Goose Lake " - Diao Yinan- Çin

  • " Parazit/ Parasite "- Bong Joon Ho- Güney Kore

  • " Genç Ahmed/ Le jeune Ahmed"- Jean Pierre ve Luc Dardenne - Belçika

  • " Roubaix, bir ışık/ Roubaix, une lumière" - Arnaud Desplechin- Fransa

  • " Atlantik/ Atlantique "- Mati Diop- Fransa-Senegal

  • " Matthias ve Maxime " - Xavier Dolan- Kanada

  • "Küçük Joe /Little Joe " - Jessica Hausner- Avusturya

  • " Üzgünüm Sizi Özledik /Sorry We Missed You" - Ken Loach - İngiltere

  • " Sefiller / Les Misérables" - Ladj Ly - Fransa

  • " Saklı Bir Hayat /Une Vie Cachée " - Terrence Malick- ABD

  • " Bacurau " - Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles – Brezilya

  • " La Gomera " - Corneliu Porumboiu- Romanya

  • " Frankie " - Ira Sachs - ABD

  • " Ateşli Bir Genç Kızın Portresi/Portrait de la Jeune Fille en Feu " -Céline Sciamma- Fransa

  • " Cennet Olmalı / It Must Be Heaven "- Elia Suleiman- Filistin

  • " Sibyl " - Justine Triet - Fransa
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