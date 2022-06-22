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Cansel Çördük paylaşımlarıyla gündemde! "Mardinli Barbie"

22.06.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışması bitse de yarışmacılar, gündem olmaya devam ediyor. Yarışmada önce çıkan Cansel Çördük cesaretinin dozunu artırdı. Kısmetse Olur Cansel son dönemde erotik pozlarıyla gündeme geliyordu. Cansel Çördük, son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Cansel Çördük paylaşımlarıyla gündemde! "Mardinli Barbie"

Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük son günlerde en az yarışmadaki dönemlerdeki kadar popüler. Bunun sebebi ise Cansel Çördük'ün değişimi ve sosyal medyadaki cesur pozları...

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Bir dönem Eser West ile aşk yaşayan ve Arda Turan ile de yazışmaları ortaya çıkan Cansel Çördük şimdilerde yurt dışında yaşıyor. Model ve şarkıcı olan Cansel Çördük'ün son olarak erotik bir klibi ortaya çıkmış ve gündem olmuştu.

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Kısmetse Olur Cansel, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak arabaya yaslanırken pozlarını paylaşan Cansel'e gelen, "Mardinli Barbie" yorumu dikkat çekti.

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