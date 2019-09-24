Cansu Canan Özgen'e stüdyoda sürpriz doğum günü!

Gel Konuşalım programının ekibi ünlü sunucuya stüdyoda sürpriz bir doğum günü organize etti. Özgen, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özgen, o anları "Bu güzel sürpriz kutlama için TV8 aileme çok teşekkür ederim. Bu güzel ailenin bir ferdi olmak, gerçekten paha biçilemez.Sizleri çok seviyorum. 30 yaşıma girdiğim bu yaş günümde,olmak istediğim yerde olmak istediğim insanlarlayım.İyilikler,ve güzelliklerle dolu her yanım. Bunun için ne kadar şükretsem az.İyiler,iyilikler sarsın hep dört bir yanımızı. Eksilmeyelim artalım inşallah. Muhabbetimiz, sevgimiz baki olsun.Bu vesileyle doğumgünümü kutlayan,arayan,mesaj atan herkese çok teşekkürler.İyi ki varsınız." notuyla Instagram hesabından paylaştı.



