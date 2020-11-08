Cansu Dere Sadakatsiz'in kamera arkasından paylaştı! 'Bu sahneye kalbimizi bıraktık'

Sadakatsiz dizisiyle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Cansu Dere sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekmişti. Diziye verilen RTÜK cezasının gündeme geldiği gün bir paylaşım yapan Dere bu konuya dair konuşmak yerine işiyle ilgili bir paylaşım yapmayı tercih etti.

Yoğun bir şekilde Sadakatsiz çekimlerinde olan Cansu Dere kamera arkasından bir kareyi paylaştı. Cansu Dere paylaşımına "Ekip işi" notunu düştü. Cansu Dere'nin paylaşımı hem merak uyandırdı hem de beğeni topladı.

Sadakatsiz dizisinin resmi hesabı da benzer bir sahneyi paylaşıp "Bu sahneye kalbimizi bıraktık..." notunu düştü. Özge Özder ise buna "Hepimiz bıraktık" yorumunu yaptı.

Tekirdağ'da süren çekimlere bir günlüğüne ara verip İstanbul'a gelen Cansu Dere geçtiğimiz gün noterdeki işlerini halletmiş ve "Çok yorgunum daha sonra konuşalım" demişti.

