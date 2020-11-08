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Cansu Dere Sadakatsiz'in kamera arkasından paylaştı! 'Bu sahneye kalbimizi bıraktık'

08.11.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Cansu Dere Sadakatsiz'in kamera arkasından paylaştı! 'Bu sahneye kalbimizi bıraktık'

Sadakatsiz dizisiyle ekranlara dönen Cansu Dere oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakıyor. RTÜK'ün verdiği cezadan sonra bir paylaşım yapan Dere kamera arkası paylaşımıyla beğeni topladı.

Sadakatsiz dizisiyle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Cansu Dere sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekmişti. Diziye verilen RTÜK cezasının gündeme geldiği gün bir paylaşım yapan Dere bu konuya dair konuşmak yerine işiyle ilgili bir paylaşım yapmayı tercih etti.

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Yoğun bir şekilde Sadakatsiz çekimlerinde olan Cansu Dere kamera arkasından bir kareyi paylaştı. Cansu Dere paylaşımına "Ekip işi" notunu düştü. Cansu Dere'nin paylaşımı hem merak uyandırdı hem de beğeni topladı.

Ekran Alıntısı

Sadakatsiz dizisinin resmi hesabı da benzer bir sahneyi paylaşıp "Bu sahneye kalbimizi bıraktık..." notunu düştü. Özge Özder ise buna "Hepimiz bıraktık" yorumunu yaptı.

Tekirdağ'da süren çekimlere bir günlüğüne ara verip İstanbul'a gelen Cansu Dere geçtiğimiz gün noterdeki işlerini halletmiş ve "Çok yorgunum daha sonra konuşalım" demişti.

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