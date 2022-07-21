Cansu Dere'nin Disney galası için giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

Ses getiren projeleri, başarılı oyunculuğunun yanı sıra şıklığı ve zarifliği ile adından söz ettiren Cansu Dere; sade ve klasik stili ile dikkat çekiyor. Minimal parçalarla son derece şık kombinler tercih eden Cansu Dere, Disney Plus galasında da tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. Güzel oyuncunun gala gecesinde tercih ettiği sade fakat çok şık elbisesini beğendiyseniz alternatif elbise önerilerimize mutlaka incelemelisiniz. İşte detaylar!

1. Hanna's by Hanna Darsa Transparan Detaylı Omuzları İnci İşlemeli Dar Elbise ile göz kamaştırın

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Sade fakat şık parçalarla stilinizi ortaya koymak istiyorsanız Hanna's by Hanna Darsa Transparan Detaylı Omuzları İnci İşlemeli Dar Elbise tam size göre olabilir. Vücudu saran yapısıyla vücut hatlarını harika şekilde ortaya koyan ürün, bel kısmındaki transparan detayları ve omuzlarındaki inci işlemeleriyle son derece şık ve zarif bir görünüme sahip. Diz hizasındaki etek boyuyla kokteylden düğüne, galadan partiye her türlü davette rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu zarif elbiseyi siyah ayakkabı ve çantayla kombinleyerek zıt renklerin harika uyumunu yakalayabilirsiniz.

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2. Oleg Cassini Beyaz Askılı Payet İşlemeli Kısa Abiye elbise ile ışık saçın

Davetlerde sade ve şık parçaları tercih ediyor beyazın asaletini üzerinizde taşımak istiyorsanız Oleg Cassini markasının Beyaz Askılı Payet İşlemeli Kısa Abiye Elbise modeli sizin için harika bir seçim olabilir. Elbisenin üzerindeki geometrik tasarımlardan oluşan payet işlemeler ve eteğindeki zarif püskülleriyle son derece şık bir görünüme sahip ürün; hem sırtında hem göğüs bölümünde bulunan V şeklindeki dekoltesi ile dikkat çeker. İnce bantlı yüksek topuklu ayakkabılar ile kombinleyebileceğiniz bu elbisenin altına dilerseniz sade stiletto ayakkabılar da tercih edebilirsiniz.

3. BABEYOND Flapper Charleston Elbise ile 20'lerin zarafetini günümüze taşıyın

Stilinizde şık retro parçalar kullanmayı seviyor, sade ve şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız BABEYOND markasının Flapper Charleston Elbise modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Payet işlemelerinden ince askılarına, püsküllerinden etek boyuna kadar her detayıyla Great Gatsby'den esinlenilmiş tasarımı ile şık bir görünüme sahip ürün; esnek kumaşıyla da oldukça konforlu bir his sunar. Retro partilerden şık galalara birçok farklı konseptte tercih edebileceğiniz bu elbiseyi tarzınıza uygun ayakkabı, çanta ve aksesuarlar ile kombinleyerek göz kamaştırabilirsiniz. Ürünü inceleyip güvenli şekilde sepetinize eklemeye ne dersiniz?

4. Derin yırtmaç sevenler için: Lovebox Ayarlanabilir Askılı Dolgulu Yırtmaç Detaylı Midi Boy Siyah Abiye Elbise

Seçtiği parçalarla güzel fiziğini zarif bir şekilde ortaya çıkaran Cansu Dere'nin stilini beğeniyor ve tarzınızı yansıtacak zarif bir elbise arıyorsanız Lovebox Ayarlanabilir Askılı Dolgulu Yırtmaç Detaylı Midi Boy Siyah Abiye Elbise'ye şans verebilirsiniz. İnce askıları, şık göğüs detayı ve derin yırtmacıyla son derece sade fakat şık bir görünüme sahip olan bu elbiseyi yüksek topuklu siyah veya gold renkli stilettolar ve şık bir gece çantası ile kombinleyebilir, kontrast renkte bir şal ve sevdiğiniz aksesuarlarla stilinizi tamamlayabilirsiniz.

5. Soly Hux Bodycon Parti Elbisesi ile her davette bakışları üzerinizde toplayın

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Siz de Cansu Dere'nin sade ve çarpıcı görüneceğiniz bir elbise arıyorsanız Soly Hux markasının Bodycon Parti Elbisesi modeline göz atabilirsiniz. Kare yakası, orta kalınlıktaki askıları, minik yırtmacı ve kadife kumaşı ile oldukça zarif ve şık bir görünüme sahip ürün; vücuda oturan kalıbı ile hatlarınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Esnek kumaşı ile şık olduğu kadar rahat bir kullanım sunan bu elbiseyi; dilediğiniz renkteki aksesuar, çanta ve ayakkabı ile kombinleyerek katılacağınız her davette gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

6. DALADA Derin V Yaka Elbise ile yaz davetlerinde göz kamaştırın

Yaz davetlerinde tüm bakışları üzerinizde toplamanızı sağlayan, abartıdan uzak, sade, iddialı ve şık bir elbise arıyorsanız DALADA markasının Derin V Yaka Elbise modeli sizin için harika bir seçim olabilir. Göğüs kısmındaki V şeklindeki dekoltesi, ince askıları ve asimetrik yırtmaç detayıyla epey şık bir görünen elbisenin belinin altındaki büzgü detayı; alt karnı saklamaya yardımcı olur. Maviden yeşile, siyahtan beyaza kadar birçok farklı rengi bulunan elbise modeli ile yaz davetlerinde stilinizle göz kamaştırabilirsiniz. Ürünü daha detaylı inceleyip sepetinize eklemenizi öneririz.

7. Mooi Butik Tek Omuz Taşlı Asimetrik Etek Detaylı Elbise ile modern bir şıklık

Siz de stilinizde Cansu Dere gibi sade fakat iddialı parçaları kullanmayı seviyorsanız Mooi Butik markasının Tek Omuz Taşlı Asimetrik Etek Detaylı Elbise modeli tam size göre olabilir. Tek omuzlu tasarlanan elbisenin ince taşlı askı detayı, göz kamaştırırken asimetrik etek kesimi de stilinize son derece modern bir hava katar. Atlas kumaştan üretilen model, esnek yapısı sayesinde konforlu bir kullanım vadeder. Küçük bir clutch ve zarif stilettolarla kombinleyebileceğiniz bu elbisenin üzerine kontrast renklerde bir şal atarak stilinize renk katabilirsiniz.

8. Moda Çelikler İnce Askılı Yırtmaçlı Lisbeth Elbise ile gecenin yıldızı olun

Katılacağınız düğün veya davette sade fakat şık bir elbise ile göz kamaştırmak istiyorsanız aradığınız ürün Moda Çelikler İnce Askılı Yırtmaçlı Lisbeth Elbise olabilir. İnce askıları, göğüs dekoltesindeki tül detayı ve derin yırtmacı ile son derece şık bir görünüme sahip olan elbise modeli, özel kesimiyle vücut hatlarınızın orantılı görünmesini sağlar. Siyah renkli ince bantlı ayakkabılar ile tarzınızı zarif şekilde tamamlayarak şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Ayarlanabilir askıları ve esnek kumaşıyla oldukça rahat bir kullanıma sahip model ile düğünlerden galalara her türlü davette gecenin yıldızı olabilirsiniz.

9. TRENDYOLMİLLA Saks Sırt Dekolteli Elbise ile girdiğiniz ortamın havasını değiştirin

Sade, zarif ve klasik bir elbise ile şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız TRENDYOLMİLLA Saks Sırt Dekolteli Elbise, sizin için biçilmiş bir kaftan olabilir. Kapalı ve yüksek yaka tasarımına karşın V şeklindeki zarif bir sırt dekoltesine sahip olan elbise, vücudu saran kalıbı ile fiziğinizi zarif şekilde ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Diz hizasındaki etek boyu ve minik yırtmaç detayıyla son derece şık bir görünür. Pembe, kırmızı ve siyah renkleri ile toplamda dört farklı renk seçeneği sunan ürünü daha detaylı incelemenizi öneririz.