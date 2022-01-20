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  4. Cansu Özlevi Yasmin Erbil'den özür diledi! Erbil'den bomba yanıt

Cansu Özlevi Yasmin Erbil'den özür diledi! Erbil'den bomba yanıt

20.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Cansu Özlevi eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin Yasmin Erbil ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla gündemdeydi. Yusuf Yosi Özlevi'nin Yasmin Erbil ile ilişkisinin olduğu konuşulurken Cansu Özlevi canlı yayına çıktı. Özlevi Yasmin Erbil'den özür diledi ama ünlü komedyenin kızı bu özrü kabul etmedi.

Fenomen Cansu Özlevi eşinin kendisini farklı üç kadınla aldattığını iddia etmişti. İddiaya göre Özlevi bir gece uyanıp eşini yanında göremedi. Özlevi arkadaşının eşinin bir sarışın kadınla dans ettiğini gördüğünü iddia etmişti. Yasmin Erbil bu iddialardan sonra "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90’larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin" diyerek tepki göstermişti.

'Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı' iddiası! &quot;Ünlü olmak için...&quot;'Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı' iddiası! "Ünlü olmak için..."

Cansu Özlevi, yakın arkadaşının o kadının Yasmin Erbil olduğunu kendisine ilettiğini söyledi. Söylemezsem Olmaz yayınına katılan Cansu, "Ben görmedim, bilmiyorum. Arkadaşım, Yasmin’in eşimle flörtleştiğini söyledi" açıklamasını yaptı.

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Cansu Özlevi daha sonra "Arkadaşımın söylediklerine inandım, Yasmin Erbil’den ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasında bulundu. Bu anları evinde izleyen Mehmet Ali Erbil'in kızı ekranı paylaşarak "Özrünüzü kabul etmiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil
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