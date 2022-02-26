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Cansu Tosun, Alman dizisi Murder By The Lake’in yeni sezonunda katılacak

26.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evliliği olan Cansu Tosun, uzun süredir ara verdiği ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Sevilen isim Türk televizyonları yerine Alman yapımı ‘Murder By The Lake (Die Toten vom Bodensee)’ dizisini tercih etti. Sevilen Alman dizisinin yeni sezonuna Cansu Tosun’un konuk oyuncu olarak katılacağı açıklandı.

Cansu Tosun, Alman dizisi Murder By The Lake’in yeni sezonunda katılacak

Oyuncu Cansu Tosun, yer aldığı uluslararası yapımlara bir yenisi daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir X-Box oyununun kısa filminde oynayan Tosun, şimdi de Almanya-Avusturya ortak yapımı ‘Murder by the Lake (Die Toten vom Bodensee)’ dizisinin yeni sezonuna konuk oyuncu olarak katılıyor.

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Çekimleri Almanya, İsviçre ve Avusturya sınırları arasında kalan Konstanz Gölü’nde gerçekleşecek suç türündeki dizi, yayınlanmaya başladığı 2014 yılından bu yana izleyenlerin büyük ilgisini görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Cansu Tosun
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