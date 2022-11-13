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Cara Delevingne BBC belgeseli için harekete geçti! 'Şimdi mastürbasyon yapmaya başla!'

13.11.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cara Delevingne, BBC'nin yeni belgeseli Planet Sex için ekrandaydı. Porno ve erotik dünyayı keşfeden güzel isim katıldığı bir seminerde kendisine söylenen 'Şimdi mastürbasyon yapmaya başla!' sözüyle şoke oldu.

Cara Delevingne BBC belgeseli için harekete geçti! 'Şimdi mastürbasyon yapmaya başla!'

Cara Delevingne BBC'nin yeni belgeseli Planet Sex için ilişkiler, cinsel çekicilik ve pornografinin popülaritesi gibi konuları inceleyerek insan cinselliği hakkındaki büyük soruları araştırıyor.

Cara'nın kendi cinsiyet ve cinsellik deneyimleri hakkında konuşmasını da içerecek ve bu kış yayınlanacak olan belgeselin fragmanı gündem oldu. Cara Delevingne fragmanda "Erkeklerle çıkıyorum ama ah, kadınları ve diğer herkesi seviyorum. Seks dünyası hakkında bilinmesi gereken çok şey var ve ben cevaplar istiyorum!" sözleriyle dikkat çekti.

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'İÇ ÇAMAŞIRINI ÇIKAR VE...'

Cara Delevingne ayrıca daha önce katıldığı bir seminerde şoke olmuştu. Ünlü isim açıklamasında "Mastürbasyon seminerine bunun bir sınıf olacağını ve bir not defterim olacağını düşünerek gittim. Bunun yerine, yerde pembe, deri bir jimnastik minderi vardı, altı kişi, 'Pekala, iç çamaşırını çıkar. Bu yağ' dedi ve mastürbasyon yapmamı istedi. Pardon ne? Üzgünüm, hayır, kesinlikle hayır, bunu yapmayacağım" dedi.

Ekran Alıntısı

Belgesel için pek çok ülke dolaşan Cara Delevingne, orgazm olurken ve bir porno kütüphanesini ziyaret ederken de çekimlerin olduğunu ekledi.

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