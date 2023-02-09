"Çaresizce ölümü bekledik!" Şarkıcı Umut Akyürek deprem anını anlattı! "99 depreminden on kat daha şiddetliydi"

Kahramanmaraş, Gaziantep ve diğer birçok ili sarsan depremin etkileri devam ediyor. Depreme yakalanan binlerce vatandaştan biri de şarkıcı Umut Akyürek oldu. O anların saniye saniye kaydedildiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Akyürek, panik hastası olduğunu ve yaşadıklarını anlattı.

"99 DEPREMİNDEN ON KAT DAHA ŞİDDETLİYDİ"

Şarkıcı Umut Akyürek, deprem anında yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Deprem anının videosunu da sosyal medya hesabından paylaşan Akyürek şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar deprem gecesi Adana'daydık eşim ve kızımla, videoyu çeken de Melek Bal. Yalnız çok önemli bir detay var kimse bahsetmiyor herhalde şoktan. İlk deprem, sabah 04.17 de oldu yaklaşık bir buçuk dakika sürdü .1999 depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki ondan on kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü."

"ÇARESİZCE ÖLÜMÜ BEKLEDİK"

İlk depremin ardından bir deprem daha olduğunu belirten Akyürek, "Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Ve işte bahsettiğim detay, bir beş dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu 04.30'a doğru aynı şiddette ama daha kısa ondan kimse bahsetmiyor. Bu video ise öğlen 1 buçukta yaşadığımız 7.6 lık deprem. Çok ama çok korkunçtu panik atak hatası oldum. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin" diye yazdı.



