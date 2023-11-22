Çarkıfelek yarışması ekranlara geri dönüyor! Sunucusu bakın kim olacak

Ekranların fenomen yarışması Çarkıfelek unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ve Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmiş program bir süredir ekrana gelmiyor.

İlk olarak 6 Ocak 1975 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve ilk sunucusu Güner Ümit olan programın yeniden yayınlanmaya başlanacağı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşen Çarkıfelek yarışması yeni sunucusu ve yeni kanalında izleyici karşısına çıkacak.

Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık ve Emre Karayel gibi ünlü isimlerin sunduğu programın yeni sunucusu Cem Davran olacak.

Davran’ın sunacağ yarışma TV 8 ekranlarında yayınlanacak.







