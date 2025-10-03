YEMEK

Çarpıcı araştırma raporu: Bu diyet yöntemiyle günde 40 bin ölüm önlenebilir! Gezegen sağlığı diyeti nedir?

Prestijli tıp dergisinde yayımlanan çarpıcı bir rapor, bitki ağırlıklı ‘gezegen sağlığı diyetinin’ küresel çapta günde 40 bin erken ölümü önleyebileceğini ortaya koydu. 70 ülkeden uzmanların katkıda bulunduğu bu çalışma, sağlıklı beslenmenin sadece insan hayatını değil, aynı zamanda gezegenin geleceğini de kurtarabileceğini gösteriyor. Kalp krizinden kansere, çevresel zararlardan ekonomik kayıplara kadar geniş bir yelpazede çözüm sunan bu diyet, dünya genelinde büyük bir dönüşüm vadediyor...

Sedef Karatay

Prestijli tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan yeni bir rapora göre, bitki ağırlıklı “gezegen sağlığı diyeti” ile dünya genelinde günde 40 bin erken ölüm önlenebilir. 70 ülkeden uzmanların hazırladığı rapor, bu diyetin kalp krizi, felç, diyabet, solunum hastalıkları, bazı kanser türleri ve nörodejeneratif hastalıkları azaltarak yılda 15 milyon ölümü engelleyebileceğini ortaya koydu.

Çarpıcı araştırma raporu: Bu diyet yöntemiyle günde 40 bin ölüm önlenebilir! Gezegen sağlığı diyeti nedir? 1

ÇEVRESEL KRİZLERE KARŞI ETKİLİ ÇÖZÜM

Rapor, gezegen sağlığı diyetinin gıda kaynaklı karbon emisyonlarını 2050’ye kadar yarı yarıya azaltabileceğini belirtiyor. Şu anda küresel sera gazı emisyonlarının üçte biri gıda sisteminden kaynaklanıyor. Bu diyet, çevresel tahribatı azaltarak gezegenin geleceğini koruma potansiyeline sahip.

GIDA EŞİTSİZLİĞİ ALARM VERİYOR

Araştırmacılar, küresel gıda eşitsizliğine dikkat çekiyor. En zengin yüzde 30’luk kesim, gıda kaynaklı çevre tahribatının yüzde 70’inden sorumlu. Raporda, 2.8 milyar kişinin sağlıklı beslenemediği, 1 milyar kişinin yetersiz beslenme, 1 milyar kişinin ise obeziteyle mücadele ettiği vurgulanıyor.

Çarpıcı araştırma raporu: Bu diyet yöntemiyle günde 40 bin ölüm önlenebilir! Gezegen sağlığı diyeti nedir? 2

GEZEGEN SAĞLIĞI DİYETİ NEDİR?

Kültürel farklılıklara uyarlanabilen bu diyet; vejetaryen, vegan veya az miktarda et içeren seçenekler sunuyor. Uzmanlar, günlük beş porsiyon meyve-sebze, 3-4 porsiyon tam tahıl, bir porsiyon kuruyemiş ve baklagil tüketimini öneriyor. Süt ürünleri günde bir kez, haftada 3-4 yumurta, iki porsiyon tavuk ve balık, ancak sadece bir porsiyon kırmızı et tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Çarpıcı araştırma raporu: Bu diyet yöntemiyle günde 40 bin ölüm önlenebilir! Gezegen sağlığı diyeti nedir? 3

BÖLGESEL FARKLILIKLAR ÖNEMLİ

Rapor, kırmızı et tüketiminde ciddi bölgesel farklılıklar olduğunu gösteriyor. ABD ve Kanada önerilenin 7 katı, Avrupa ve Latin Amerika 5 katı, Çin 4 katı kırmızı et tüketiyor. Sahraaltı Afrika’da ise nişastalı gıdalar ağırlıkta; burada tavuk, süt ürünleri ve yumurta tüketiminin artırılması öneriliyor.

5 TRİLYON DOLAR TASARRUF FIRSATI

Gıda kaynaklı sağlık sorunları ve çevresel zararların yıllık maliyeti 15 trilyon dolar. Rapora göre, sistemi dönüştürmek için yılda 200-500 milyar dolarlık yatırımla 5 trilyon dolar tasarruf sağlanabilir.

Çarpıcı araştırma raporu: Bu diyet yöntemiyle günde 40 bin ölüm önlenebilir! Gezegen sağlığı diyeti nedir? 4

Bu diyet, hem insan sağlığını hem de gezegenin sürdürülebilirliğini destekleyen bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği gezegen Beslenme Ve Diyetetik diyet
En Çok Aranan Haberler

