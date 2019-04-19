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Çarpışma 19. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı! Ivan Veli'yi öldürecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 19.04.2019 00:56 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 19. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çarpışma yeni bölüm fragmanında, Veli Ivan'ın eline düşüyor. Veli’nin Ivan ve silahlı adamları tarafından alıkonulduğunun görüldüğü sahnede, ailesini katleden ekibin başındaki isim olduğunu öğrendiği Ivan’a, Veli korkusuzca meydan okuyor. Zeynep’in ansızın gelen telefonu da Veli’nin içinde bulunduğu durumu daha da zorlaştırıyor. Veli ile Ivan arasında neler yaşanacağı ise merak uyandırıyor. İşte Çarpışma 19. yeni bölümden ilk sahne.

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi Çarpışma 18. son bölümünde, paralarına el koyduğu için Kadir’i; paralarını kaptırdığı için de Veli’yi hedefine alan Rus İnfaz Timi Lideri Ivan, önce Veli için saldırı emri verdi. Ivan’ın adamları Kadir ve Çetin’i de pusuya düşürdü. Çetin ise çıkan çatışmada şehit oldu.

Çarpışma merakla beklenen 19. yeni bölümüyle 25 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Çarpışma (3)

ÇARPIŞMA’NIN 18. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlamak için Kadir ve Cemre harekete geçti. Kadir, Veli’ye ailesini katleden ekibin başındaki ismi verme karşılığında, Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlayacak belge getirmesini teklif etti. Veli, Zeynep’i aklayacak belgeleri Kadir’e verdi. Cemre de babasından kalan mirasın yüklüce bir kısmını Belma’ya verdiğini gösteren belgeleri Demir’e verdi. Karşılığında Demir’den, Zeynep’in suçsuzluğunu güçlendirecek deliller aldı. Zeynep, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meral, Yakup’u etkisiz kılmayı başardığı bir anda Kerem’e bulunduğu yerin konumunu attı. Kerem, Yakup’un Meral’i alıkoyduğu yere geldi.

Çarpışma (1)

Kerem’e tuzak kuran Yakup, arabasını onun üzerine sürdü. Kerem, bu saldırıyı son anda savuşturdu. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem mahkeme çıkışı, Kadir’in arabası ile yola çıktı. Kadir’i adım adım takip eden Ivan’ın adamları, yolda Kadir’e ve arabadakilere kurşun yağdırdı. Bir müddet sonra Ruslar arabanın etrafından uzaklaştılar. Ivan’ın Cansız’a yaptırdığı uzaktan kumandalı bombayı, Ivan’ın satın aldığı Başkomiser Ahmet, Kadir’in arabasına yerleştirdi. Rusların peşinden giden Kadir, silahlı saldırın ardından Ivan’ın adamlarının bir anda uzaklaştıklarını görünce arabasına bomba yerleştirildiğini anladı. Zeynep, Kemre ve Cemre’ye dışarı çıkmaları için var gücüyle bağırdı. Aynı anlarda Ivan da bombayı aktif hale getirmek için bombanın bağlı olduğu telefonu aradı.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


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