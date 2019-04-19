Çarpışma 19. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı! Ivan Veli'yi öldürecek mi?

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi Çarpışma 18. son bölümünde, paralarına el koyduğu için Kadir’i; paralarını kaptırdığı için de Veli’yi hedefine alan Rus İnfaz Timi Lideri Ivan, önce Veli için saldırı emri verdi. Ivan’ın adamları Kadir ve Çetin’i de pusuya düşürdü. Çetin ise çıkan çatışmada şehit oldu.

Çarpışma merakla beklenen 19. yeni bölümüyle 25 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 18. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlamak için Kadir ve Cemre harekete geçti. Kadir, Veli’ye ailesini katleden ekibin başındaki ismi verme karşılığında, Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlayacak belge getirmesini teklif etti. Veli, Zeynep’i aklayacak belgeleri Kadir’e verdi. Cemre de babasından kalan mirasın yüklüce bir kısmını Belma’ya verdiğini gösteren belgeleri Demir’e verdi. Karşılığında Demir’den, Zeynep’in suçsuzluğunu güçlendirecek deliller aldı. Zeynep, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meral, Yakup’u etkisiz kılmayı başardığı bir anda Kerem’e bulunduğu yerin konumunu attı. Kerem, Yakup’un Meral’i alıkoyduğu yere geldi.