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Çarpışma dizisinde flaş değişiklik!

DİZİ HABERLERİ  | 21.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. Düşük reklam gelirleri nedeniyle özel kanalların ortaklaşa aldıkları 3 haftalık dizi molası bugün bitiyor. Özel kanallarda ekrana gelen dizilerin yeni bölümleri bugünden itibaren seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Çarpışma dizisinde flaş değişiklik!

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un paylaştıkları, Show TV'nin 'Çarpışma' dizisinin yeni bölümü de üç haftalık aranın ardından 24 Ocak'ta ekrana gelecek.

Dizi ekibi yılbaşı sonrası kısa bir tatil yaptıktan sonra geçtiğimiz günlerde yeniden sete çıktı. Ancak bu kez ekipte bir değişikliğin yaşandığı ortaya çıktı. Dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar geçen yıl çektiği ve başrolünü Nejat İşler'in oynadığı 'Ahmet' isimli sinema filminin karlı sahneleri için dizi ekibinden 3 haftalığına ayrıldı.

Kars'ta çekim yapmaya giden Uluç Bayraktar'ın yerine de diziyi Ahmet Katıksız yönetmeye başladı. Katıksız, son olarak Ay Yapım ve Medyapım'ın 2 milyon seyirciyi geçen 'Şampiyon' filmiyle adından söz ettirmişti.

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Çarpışma oyuncu değişikliği ayrılık

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