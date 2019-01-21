Çarpışma dizisinde flaş değişiklik!

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un paylaştıkları, Show TV'nin 'Çarpışma' dizisinin yeni bölümü de üç haftalık aranın ardından 24 Ocak'ta ekrana gelecek.

Dizi ekibi yılbaşı sonrası kısa bir tatil yaptıktan sonra geçtiğimiz günlerde yeniden sete çıktı. Ancak bu kez ekipte bir değişikliğin yaşandığı ortaya çıktı. Dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar geçen yıl çektiği ve başrolünü Nejat İşler'in oynadığı 'Ahmet' isimli sinema filminin karlı sahneleri için dizi ekibinden 3 haftalığına ayrıldı.

Kars'ta çekim yapmaya giden Uluç Bayraktar'ın yerine de diziyi Ahmet Katıksız yönetmeye başladı. Katıksız, son olarak Ay Yapım ve Medyapım'ın 2 milyon seyirciyi geçen 'Şampiyon' filmiyle adından söz ettirmişti.





