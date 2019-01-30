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Çarpışma'ya sürpriz transfer! Kadir'in annesi rolünü kim oynuyor? Çarpışma 8. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.01.2019 00:01 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin merakla beklenen 8. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın 8. yeni bölümünde, Kadir Adalı'nın annesi Asiye Karaca ilk defa ortaya çıkıyor. Diziye dahil olan usta oyuncu Şebnem Sönmez’in ilk kez görüldüğü tanıtımda Veli telefonla ulaştığı Kadir’e, ‘Sen benim elimden annemi aldın ama bana başka bir anne verdin!’ diyerek, onu en hassas yerinden vuruyor. İşte Çarpışma 8. yeni bölüm fragmanları.

Çarpışma'ya sürpriz transfer! Kadir'in annesi rolünü kim oynuyor? Çarpışma 8. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve büyük beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 8. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı.

ÜNLÜ OYUNCU ÇARPIŞMA'YA KATILDI
Diziye, Kadir Adalı’nın annesi ‘Asiye Karaca’ karakteriyle bu haftadan itibaren Kadir, hiç tanımadığı annesiyle ilgili Zeynep’e içini dökerken, Zeynep de sözleriyle ona güç ve moral veriyor. Kadir’in, Zeynep’in, Cemre’nin ve Kerem’in aile olmalarını nefretle takip eden Veli, ‘İnsanlar sevdikleriyle sınanmadan aile olamazlar!’ sözleriyle yine canları yakacak bir planının olduğunun işaretini veriyor. Kerem’in boş sokaklarda ‘Anne neredesin!’ diye haykırdığı, Yakup ve Meral’in kar maskeli adamlarca saldırıya uğradığı, Demir’in silah doğrulttuğu tanıtımda Cemre’nin Belma’yla karşı karşıya geldiği anlarda heyecan ve gerilim artıyor.

Çarpışma (10)

ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
‘Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 8. bölümünde Veli’nin hastaneden kaçırılması, Kadir’in annesini bulma umutlarını törpülemiştir. Kadir annesiyle ilgili, içini sadece Zeynep’e döker. Zeynep, Kadir’i tekrar ayağa kaldırmak için onu cesaretlendirir. Kadir’le Zeynep arasındaki mesafeler yavaş yavaş kısalmaya başlarken, Cemre ile Kerem arasındaki çekimin gücü de her geçen gün artmaktadır. Aile olmanın verdiği mutluluk ise, hepsinin yüzüne tebessüm olarak yansımıştır. Canını yakanların, canını yakmaya kararlı olan Veli ise ilk hamlesini yapar. Adalı’ya telefonla ulaşır ve annesi ile ilgili sarf ettiği sözlerle Kadir’i en hassas olduğu yerden vurur. Kadir, Veli’nin artık eskisinden çok daha tehlikeli olacağının farkındadır ve herkesi uyarır. Veli, Demir’le de işbirliği yapar ve adamlarına Yakup ile Meral’i kaçırmaları talimatını verir. Cemre’nin sabırsızlıkla beklediği gün gelmiştir. Demir ve Belma’yla yüz yüze, söz söze hesaplaşır. Adalı’da, bir yandan Veli’nin diğer yandan da emniyetteki köstebeğin peşindedir. İyiden iyiye bilenen Veli’nin hedefinde artık sadece Kadir ve Zeynep değil, Cemre ve Kerem de vardır. Veli, kurduğu plan ile, Adalı’ya, Zeynep’e, Cemre’ye ve Kerem’e hayatları, aileleri ve sevdikleri üzerinden şimdiye kadar hiç görülmediği kadar ağır ve acımasız şekilde saldıracaktır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız- Ufuk Hakan Eren’in yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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