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Bu hırsız polisleri bile şaşırttı!

22.09.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hırsızlık için girdiği evin damında uyuyakalan kişi yakayı ele verdi. Çaldığı eşyalarla birlikte damda yakalanan çarşaflı hırsızın erkek olduğunu gören polisler şaşkına döndü.

Bu hırsız polisleri bile şaşırttı!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Gece bir eve giren yabancı uyruklu çarşaflı hırsız, eşyaları çaldıktan sonra dama çıkıp uyudu. Sabah uyanan evdekiler, eşyalarının ortada olmadığını görünce çevreyi kontrol etti.

ÇARŞAFLI HIRSIZ ERKEK ÇIKTI

Dama çıkan ev sahibi, siyah çarşaf içerisinde birinin uyuduğunu gördü. Olay yerine çağrılan mahalle bekçileri ile polis ekipleri, şahsı yakalayıp damdan indirdi. Üzerindeki çarşaf çıkartılan şahsın genç bir erkek olduğu belirlendi.

Gözaltına alına şahıs emniyete götürülürken yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA

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