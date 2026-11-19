Kaza, saat 18.15 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LGP 224 plakalı midibüs, önündeki 34 BB 637 plakalı otomobile çarptı.

TEM'DE 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 18 YARALI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç ise önündeki 34 LAE 432 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 18 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır