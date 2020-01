Casper VIA Akıllı telefon serisinin yeni üyesi görücüye çıktı

Casper’ın yeni akıllı telefonu VIA P3 görücüye çıktı. Yapay zeka teknolojisi, şık cam tasarımı ve geniş ekran deneyimiyle ön plana çıkan VIA serisinin yeni üyesi, çift arka kamera, performanslı işlemci yanı sıra ince ve hafif tasarıma sahip yüksek performans ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor.

Akıllı telefon pazarındaki iddiasını sürdüren Casper’ın yapay zeka teknolojisiyle desteklediği yeni telefonu VIA P3 kullanıcılarıyla buluştu. Yansıtmalı siyah cam gövdesi, sadece 160 gr ağırlığı ve 8.1 mm inceliği ile teknoloji meraklılarının beğenisine sunulan Casper VIA P3, tasarımın yanı sıra performansıyla öne çıkıyor.

Akıllı telefon deneyimini yaşatmayı hedefliyor

Android 9.0 Pie işletim sistemi, 4+4 çekirdekli işlemcisi ve güçlü bileşenleriyle performanstan ödün vermeyen VIA P3, yapay zeka teknolojili 13 MP+5 MP çift arka ve 8 MP ön kamerasıyla; kullanıcılarına en gelişmiş teknolojiye sahip akıllı telefon deneyimini yaşatmayı hedefliyor. 256 GB’a kadar artırılabilen depolama alanı, Type-C desteği ve yüz tanıma teknolojisi serinin dikkat çeken diğer özellikleri arasında.