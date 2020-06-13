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Çatı Katı Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

DİZİ HABERLERİ  | 13.06.2020 00:20 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni romantik komedi dizisi Çatı Katı Aşk'ın 1. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yaz aylarında ekranda olacak olan Çatı Katı Aşk dizisinin yayın tarihi ve günü de açıklandı. Peki Çatı Katı Aşk dizisi ne zaman başlıyor? İşte Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin başrollerde oynadığı Çatı Katı Aşk'ın 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Mia Yapım'ın Kanal D için hazırladığı Çatı Katı Aşk dizisinin yayın tarihi açıklandı. Yaz dizisi olarak ekrana gelecek olan Çatı Katı Aşk, reytinglerde istenilen sonuçları alırsa Eylül'deki yeni sezonda da devam edecek.

Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin olduğu, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizi Çatı Katı Aşk, 9 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle Kanal D'de olacak.

Romantik komedi dizisi Çat Kapı Aşk'ın yönetmen koltuğunda Barış Yöş otururken, senaryosunu ise Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı kaleme alıyor.
çatı katı

EBRU AYKAÇ DA KADROYA DAHİL OLDU

Son olarak TRT'de 2 sezon boyunca yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol alan Ebru Aykaç da Çatı Katı Aşk'a dahil oldu. Aykaç, Çatı Katı Aşk'ta Ateş'in (Furkan Andıç) halası Gülriz karakterine hayat verecek.

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